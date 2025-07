Vous partez en vacances ? Voici pourquoi faire garder son animal par un proche peut être risqué

L’été approche, et avec lui, la question inévitable : que faire de son animal pendant les vacances ? Chaque année, de nombreux propriétaires font le choix rassurant de confier leur chien ou leur chat à un proche, pensant opter pour la solution la plus simple et affectueuse. Pourtant, cette formule « familiale » comporte plusieurs risques, parfois méconnus : erreurs de gestion, imprévus de santé, responsabilité en cas d’accident… Mieux vaut connaître les enjeux réels avant de laisser son compagnon entre de bonnes mains, mais mal préparées.