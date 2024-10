Ce que vous devez absolument faire avant dimanche soir pour éviter la fatigue du changement d’heure

Pourquoi le changement d'heure impacte-t-il tant notre corps ?

Notre corps est réglé sur une horloge biologique, aussi appelée rythme circadien, qui régule notre sommeil, notre appétit et même notre humeur. Cette horloge est synchronisée avec les cycles naturels de lumière et d'obscurité. Lorsque le changement d'heure survient, surtout en automne, les journées raccourcissent et l’exposition à la lumière naturelle diminue. Ce déséquilibre peut provoquer une perturbation de notre sommeil et une sensation de fatigue persistante.

En avançant ou en reculant les aiguilles, c’est tout notre rythme naturel qui se trouve chamboulé, et notre organisme met du temps à s’adapter. Les troubles les plus fréquents incluent la fatigue, les problèmes de concentration, et parfois même une sensation de mélancolie saisonnière. Mais rassurez-vous, il existe des stratégies efficaces pour limiter ces effets.

1. Ajustez progressivement votre routine de sommeil

Il est essentiel de préparer votre corps quelques jours avant le changement d'heure. L'une des meilleures astuces est de décaler vos heures de coucher et de lever de 10 à 15 minutes chaque jour. Cela permet à votre horloge interne de s’adapter progressivement à la nouvelle heure, plutôt que de subir un changement brutal.

Notre conseil : dès aujourd'hui, essayez de vous coucher et de vous lever légèrement plus tard que d'habitude. Par exemple, si vous vous couchez à 22h habituellement, essayez 22h15 ce soir, puis 22h30 demain, jusqu’à ce que le changement d’heure soit intégré à votre routine.

2. Profitez de la lumière naturelle

L’une des conséquences majeures du passage à l’heure d’hiver est la réduction de la lumière naturelle en fin de journée. Or, la lumière joue un rôle clé dans la régulation de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Le manque de lumière naturelle peut entraîner un déséquilibre dans cette production, ce qui accentue la fatigue et peut même favoriser la déprime saisonnière.

Astuce : maximisez votre exposition à la lumière du jour, notamment le matin. Allez faire une petite marche à l’extérieur, même pour quelques minutes, ou prenez votre café près d'une fenêtre ensoleillée. Si possible, intégrez une balade quotidienne à votre routine, cela vous aidera à synchroniser votre horloge biologique avec le rythme naturel du jour.

Si vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps à l’extérieur, envisagez d’utiliser une lampe de luminothérapie. Ces lampes imitent la lumière du jour et sont particulièrement efficaces pour contrer la baisse de moral et la fatigue liée au manque de luminosité.

3. Adaptez vos habitudes alimentaires

Ce que vous mangez et quand vous le mangez a un impact direct sur la façon dont vous traversez le changement d'heure. Pour aider votre corps à s’ajuster, il est important de maintenir des heures régulières de repas et de privilégier des aliments qui soutiennent l’énergie et le sommeil.

Voici quelques conseils alimentaires :

Privilégiez les aliments riches en magnésium comme les amandes, le chocolat noir, ou les légumes verts. Le magnésium aide à réduire le stress et favorise un sommeil réparateur.

comme les amandes, le chocolat noir, ou les légumes verts. Le magnésium aide à et favorise un sommeil réparateur. Consommez des aliments contenant du tryptophane , un acide aminé essentiel à la production de mélatonine. Vous en trouverez dans les bananes, les noix et les produits laitiers.

, un acide aminé essentiel à la production de mélatonine. Vous en trouverez dans les bananes, les noix et les produits laitiers. Évitez les repas lourds et trop gras le soir, qui peuvent perturber la digestion et rendre l’endormissement plus difficile.

et trop gras le soir, qui peuvent perturber la digestion et rendre l’endormissement plus difficile. Hydratez-vous correctement, mais évitez de boire trop de liquides juste avant le coucher pour ne pas perturber votre nuit.

4. Créez un environnement propice au sommeil

Pour que votre corps puisse s’adapter plus facilement au changement d’heure, il est important de créer un cadre propice au sommeil. Cela commence par une chambre confortable, où la température et l’ambiance sont optimales pour favoriser la détente.