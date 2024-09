Hypertension : pourquoi les nouvelles règles 2024 peuvent vous sauver la vie ?

Qu'est-ce que l'hypertension et pourquoi est-elle dangereuse ?

L’hypertension, c’est une pression trop élevée dans les artères. Elle sollicite constamment votre cœur et peut endommager vos vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque de maladies graves comme les crises cardiaques, les AVC et l’insuffisance rénale. Sans traitement, les conséquences peuvent être fatales. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 1,13 milliard de personnes dans le monde souffrent de cette maladie.

Marie, 63 ans, ne savait même pas qu’elle avait de l’hypertension jusqu’au jour où son médecin l’a découverte lors d’un contrôle de routine. « Je ne me sentais pas malade », raconte-t-elle, « mais une fois qu’on m’a expliqué les risques, j’ai compris qu’il fallait agir vite. » Ce type d’histoire est courant, car l'hypertension ne présente souvent aucun signe avant-coureur.

Les nouvelles recommandations 2024 : ce qui change

En 2024, la Société Européenne de Cardiologie (ESC) a mis à jour ses directives pour la gestion de l'hypertension. Ces recommandations visent à simplifier la classification des niveaux de tension et à encourager une prise en charge précoce et proactive.

Une mesure plus précise et rigoureuse

L’un des grands changements concerne la manière dont la pression artérielle doit être mesurée. Désormais, il est recommandé de prendre trois mesures consécutives et de faire la moyenne des résultats pour obtenir une évaluation plus précise. Cette démarche doit être réalisée dans des conditions spécifiques : après cinq minutes de repos, en position assise, et dans un environnement calme.

Notre conseil : Vous pouvez mesurer votre tension à domicile avec un appareil homologué. Cela permet de suivre son évolution régulièrement, sans attendre votre rendez-vous chez le médecin. Investir dans un appareil de qualité est un petit geste qui peut vous aider à mieux contrôler votre santé.

Une gestion des risques plus ciblée

Les nouvelles directives insistent sur l’importance de réduire les risques cardiovasculaires globaux. Cela inclut la détection de pathologies associées comme le diabète, l’hypercholestérolémie ou l’insuffisance rénale. Plus ces risques sont élevés, plus le traitement sera intense et précoce.

Bon à savoir : Si vous êtes concerné par l'hypertension, demandez à votre médecin de réaliser un bilan complet. Il s’assurera que d’autres facteurs de risque ne sont pas présents ou négligés.

Les bonnes habitudes à adopter : l’hygiène de vie en priorité

Outre les médicaments, les directives 2024 insistent sur l’importance de l’hygiène de vie dans la gestion de l'hypertension.

Réduire la consommation de sel

Un excès de sel dans l’alimentation est l’un des facteurs aggravants de l’hypertension. Les nouvelles recommandations suggèrent de limiter le sel à moins de 5 grammes par jour (environ une cuillère à café). Même si cela peut paraître peu, c’est largement suffisant pour maintenir le goût dans vos plats.

Bon à savoir : Remplacez le sel par des herbes aromatiques ou des épices pour donner du goût à vos repas. Le basilic, le romarin ou encore le curcuma sont des alternatives savoureuses et bonnes pour votre santé.

Bouger plus pour un cœur en pleine forme

L'activité physique régulière reste un pilier fondamental pour contrôler la tension artérielle. Il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d’exercice modéré par semaine, ou 75 minutes d'exercice intense réparti sur trois jours.

Notre conseil : Pas besoin de devenir marathonien ! Une simple marche rapide de 30 minutes par jour peut faire une énorme différence. Marchez au lieu de prendre l'ascenseur, ou allez au marché à pied, cela boostera votre santé cardiovasculaire sans grand effort.

Le traitement médicamenteux : ce qui reste stable

Si l’hygiène de vie ne suffit pas à contrôler votre tension, un traitement médicamenteux sera prescrit. Les nouvelles recommandations maintiennent l'usage de la bithérapie comme traitement initial, combinant deux molécules pour plus d'efficacité : un inhibiteur du système rénine-angiotensine (SRAA), un inhibiteur calcique, ou un diurétique.

Notre conseil : Si vous avez des difficultés à suivre votre traitement, n’hésitez pas à utiliser une application de rappel pour ne pas oublier de prendre vos médicaments.

Hypertension : un diagnostic opportuniste à ne pas négliger

L'un des points cruciaux des nouvelles recommandations est la nécessité de dépister régulièrement l’hypertension. Même sans symptômes, la pression artérielle doit être mesurée au moins une fois par an après 40 ans, surtout si vous êtes à risque. Cela permet de prévenir à temps les complications avant qu'elles ne deviennent graves.

Important : De nombreux pharmaciens proposent aujourd'hui des mesures de la tension gratuites et sans rendez-vous. Un petit geste simple pour prendre soin de soi !

Il est toujours temps d'agir !

Les nouvelles règles 2024 sur l’hypertension sont claires : la prévention et l’anticipation sont essentielles pour protéger votre cœur. Que vous adoptiez de nouvelles habitudes alimentaires, que vous intégriez plus d'exercice dans votre quotidien ou que vous commenciez un traitement, l'important est de prendre votre santé en main dès maintenant. Votre cœur vous en remerciera !

