Retraite : le coût du rachat de trimestres plus élevé en cas de paiement échelonné

Lors du rachat de trimestres pour la retraite, les montants restants dus sont augmentés si le paiement s’étend sur plus d’un an. En 2024, cette augmentation sera de 2,5% à partir du treizième mois. Les particuliers doivent donc peser le pour et le contre avant d’opter pour un étalement de leurs paiements.