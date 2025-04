Assurances habitation : pourquoi certaines races de chien courantes deviennent difficiles à couvrir ?

Ce tableau révèle une tendance préoccupante : certaines compagnies élargissent leur liste de chiens « sensibles », y compris à des races historiquement non catégorisées. Cela concerne même des chiens issus de lignées familiales, parfaitement sociabilisés et jamais agressifs.

Il faut souligner que les règles d’acceptation ne sont pas uniformes. Certaines compagnies refusent d’assurer les chiens catégorisés, d’autres imposent des surprimes, des clauses restrictives ou une déclaration préalable avec justificatifs de comportement.

Il est également fréquent que les conditions de couverture changent lors d’un déménagement, d’un changement de contrat ou d’une demande d’indemnisation. Certains propriétaires découvrent ainsi, souvent trop tard, que leur chien n’est pas couvert.

Le problème se pose notamment en copropriété, où l’attestation d’assurance responsabilité civile est souvent exigée pour les chiens dits « à risque ». Sans ce document, les maîtres peuvent se voir interdire l’accès à certains logements ou faire face à des refus de bail.

Ce durcissement des assurances repose-t-il sur des faits ? Les statistiques de morsures ne sont pas toujours fiables, en raison du sous-signalement des incidents impliquant des petites races. Or, plusieurs études vétérinaires ont démontré que des races de petite taille (Jack Russell, Teckel, Chihuahua) peuvent se montrer plus agressives que les grandes, sans pour autant être stigmatisées.

Le problème réside souvent dans la généralisation. Un Malinois bien éduqué, vivant en famille, ne présente pas plus de danger qu’un Labrador mal socialisé. Pourtant, les assureurs raisonnent par typologie de risque, pas par situation individuelle.

“Nous ne remettons pas en cause la responsabilité des maîtres, mais nous devons mutualiser le risque. Or, certaines races concentrent les sinistres les plus coûteux”, explique anonymement un courtier spécialisé en assurance habitation.