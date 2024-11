Black Friday : La bonne affaire pour votre chat et chien avec ce distributeur automatique de croquettes à -40% !

Pourquoi choisir le distributeur Cat Mate C3000 ?

Le Cat Mate C3000 est conçu pour simplifier la gestion des repas de votre animal. Grâce à sa capacité de 3 kg, il permet de stocker une quantité importante de croquettes, réduisant ainsi la fréquence des recharges. La programmation est aisée grâce à un écran LCD intuitif, vous permettant de planifier jusqu'à trois repas par jour avec des portions précises, à partir de 10 g.

Une solution idéale pour les animaux aux besoins spécifiques

Si votre chat ou petit chien suit un régime particulier ou souffre de diabète, le Cat Mate C3000 est un allié précieux. Son mode "alimentation fréquente" offre la possibilité de distribuer des repas en petites quantités tout au long de la journée, évitant ainsi les pics de glycémie et favorisant une digestion optimale.

Facilité d'entretien et sécurité renforcée

L'hygiène est primordiale lorsqu'il s'agit de nourrir votre animal. Le Cat Mate C3000 est conçu pour un nettoyage simplifié : le bol, le réservoir, le couvercle, la buse et la vis d'alimentation sont amovibles et passent au lave-vaisselle. De plus, le couvercle verrouillable empêche votre compagnon de se servir en dehors des heures programmées, garantissant ainsi une distribution contrôlée des repas.

Une autonomie prolongée pour une tranquillité d'esprit

Fonctionnant avec quatre piles de type C, le Cat Mate C3000 offre une autonomie pouvant aller jusqu'à neuf mois en utilisation continue. Un indicateur de niveau des piles vous avertit lorsqu'il est temps de les remplacer, assurant ainsi une alimentation ininterrompue pour votre animal.

Profitez de l'offre Black Friday pour gâter votre compagnon

Le Black Friday est le moment idéal pour investir dans des équipements de qualité à des prix réduits. Avec une remise de plus de 40 %, le Cat Mate C3000 devient accessible à 45,99 €, une aubaine pour offrir à votre chat ou petit chien une alimentation régulière et adaptée, tout en vous simplifiant la vie.

Ne laissez pas passer cette opportunité de combiner praticité, santé et économie. Offrez à votre compagnon le meilleur en profitant de cette offre exceptionnelle du Black Friday.