Ces erreurs que tout le monde fait en promenade et qui stressent votre chien

1. Tirer sur la laisse : un geste instinctif mais nuisible

Beaucoup de propriétaires tirent sur la laisse lorsque leur chien tente de s’éloigner ou de changer de direction, pensant ainsi le corriger. Cependant, tirer sur la laisse peut stresser votre chien et nuire à son bien-être physique. En tirant, vous risquez de créer une tension continue sur sa trachée, ce qui peut entraîner des douleurs et des blessures, surtout chez les petites races.

Ce que vous faites de travers : Vous tirez systématiquement sur la laisse pour diriger votre chien.

Ce que vous devez faire : Utilisez un harnais qui répartit la pression et exercez-vous à la marche en laisse détendue. À chaque fois que votre chien tire, arrêtez-vous et attendez qu’il revienne vers vous sans tension. Récompensez-le dès qu’il marche calmement à vos côtés.

Erreur courante Alternative recommandée Tirer sur la laisse Arrêter la marche quand le chien tire, utiliser un harnais de répartition de pression Forcer le chien à marcher au pied Récompenser la marche calme et détendue sans tirer sur la laisse

2. Empêcher le chien de renifler : un besoin essentiel pour lui

Les promenades sont plus que de simples exercices physiques pour les chiens ; elles sont aussi une stimulation mentale. Renifler permet au chien de découvrir et d'interpréter son environnement. En l’empêchant de renifler, vous lui ôtez une partie du plaisir de la balade et vous le privez d’un moyen naturel de s’apaiser.

Ce que vous faites de travers : Vous raccourcissez la laisse ou tirez votre chien chaque fois qu’il s’arrête pour renifler.

Ce que vous devez faire : Accordez-lui des pauses pour explorer et renifler son environnement. Si le temps presse, laissez-le renifler quelques minutes en début et fin de balade. Il est aussi bénéfique de planifier des promenades "libres" pour lui permettre d’assouvir ce besoin.

3. Le gronder pour chaque aboiement : l’importance de la patience

Il est naturel pour un chien d’aboyer pour exprimer son excitation ou sa curiosité. Le réprimander systématiquement peut accroître son anxiété, surtout s'il perçoit que vous êtes contrarié. Parfois, les chiens aboient par peur ou parce qu'ils se sentent menacés. Les punir peut renforcer leur appréhension et rendre les promenades plus stressantes.

Ce que vous faites de travers : Vous grondez votre chien dès qu'il aboie en balade, pensant qu’il s’agit de désobéissance.

Ce que vous devez faire : Restez calme et essayez de comprendre pourquoi il aboie. Distrayez-le avec une friandise ou détournez son attention. Si l’aboiement persiste, il est possible qu’un travail de socialisation ou des exercices d’habituation soient nécessaires.

4. Ne pas le laisser socialiser : l’erreur qui augmente l’anxiété

Un chien bien sociabilisé est un chien plus serein. L’empêcher de s'approcher d'autres chiens ou personnes peut accentuer sa crainte des interactions sociales. Cependant, forcer une socialisation rapide peut aussi être contre-productif.

Ce que vous faites de travers : Vous tirez votre chien loin de tout congénère ou vous insistez pour qu’il se lie d’amitié avec chaque chien rencontré.

Ce que vous devez faire : Laissez votre chien s’approcher à son rythme et soyez attentif à ses signaux. Si votre chien est anxieux, ne le forcez pas et privilégiez des rencontres en douceur.

5. Ne pas respecter son rythme : chaque chien a son propre tempo

Les chiens ne marchent pas tous au même rythme, et beaucoup apprécient de pouvoir s'arrêter pour explorer. Imposer un rythme rapide peut transformer la promenade en source de stress pour un chien qui aime prendre son temps.

Ce que vous faites de travers : Vous marchez trop vite et ne laissez pas votre chien s’arrêter quand il en a besoin.

Ce que vous devez faire : Respectez son rythme et prenez en compte son âge, son énergie et ses envies de découvrir. Une balade réussie est celle où votre chien peut s’exprimer librement tout en restant en sécurité.

Des balades adaptées pour un chien épanoui

Les promenades doivent être des moments plaisants et enrichissants, tant pour vous que pour votre chien. En évitant ces erreurs et en adoptant des gestes simples, vous contribuez à faire de chaque sortie une expérience positive et apaisante pour lui. Une balade relaxante permet non seulement à votre chien de se défouler physiquement, mais aussi de stimuler son mental et de renforcer votre complicité.

Faites de ces moments partagés une occasion d’enrichir votre lien avec votre chien en respectant son besoin naturel d’explorer et de communiquer avec son environnement.