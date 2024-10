Mon chat fait la tête à mon retour de vacances : est-ce vraiment possible et que faire ?

Vous revenez de vacances, plein de souvenirs, et là, surprise : votre chat semble vous ignorer ! Il tourne la tête, évite le contact visuel et vous donne l’impression de bouder. Vous vous demandez alors : mon chat fait-il vraiment la tête après mon absence ? La réponse n’est pas aussi simple que cela, mais une chose est certaine : ce comportement est tout à fait normal. Voyons pourquoi et surtout comment y remédier pour retrouver une relation harmonieuse avec votre compagnon.