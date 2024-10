Croquettes vs pâtée : découvrez enfin ce qui est vraiment bon pour votre chat

Croquettes : pratiques, économiques, mais avec des précautions

Les croquettes sont l’option la plus courante pour les chats, notamment pour leur côté pratique et économique. Elles sont faciles à stocker, ont une longue durée de conservation, et permettent de nourrir le chat sans nécessiter de réfrigération ou de préparation.

Les bénéfices des croquettes pour la santé

Les croquettes de bonne qualité sont équilibrées en vitamines et minéraux, assurant ainsi un apport nutritionnel complet. Elles contribuent également à l'hygiène bucco-dentaire : en croquant, le chat effectue une action mécanique qui aide à réduire l’accumulation de tartre et de plaque dentaire.

Les limites des croquettes : attention à l’hydratation

Cependant, les croquettes présentent une faible teneur en eau (entre 7 et 10 %), ce qui peut être problématique pour les chats, connus pour boire peu. Un chat nourri exclusivement de croquettes risque la déshydratation, ce qui augmente le risque de problèmes urinaires et rénaux.

Pour y remédier, il est essentiel de stimuler son envie de boire en laissant toujours de l’eau fraîche à sa disposition et, si possible, en utilisant une fontaine à eau pour le motiver à boire davantage.

Un problème de glucides ?

Les croquettes contiennent souvent plus de glucides que la pâtée, en raison de la présence d’amidon nécessaire pour former des croquettes solides. Or, les chats n’ont pas besoin d’un apport élevé en glucides. Une consommation excessive peut entraîner des problèmes de surpoids, voire des risques de diabète chez certains chats.

Avantages des croquettes Inconvénients des croquettes Faciles à stocker, économiques Faible teneur en eau, risque de déshydratation Aident à l’hygiène dentaire Contiennent souvent des glucides (amidon) inutiles pour le chat Apport nutritionnel complet Peuvent entraîner de la prise de poids chez certains chats

Pâtée : une option hydratante et appétente

La pâtée, ou nourriture humide, est souvent très appréciée des chats en raison de sa texture et de son goût. Elle contient environ 70-80 % d’eau, un atout majeur pour les félins ayant tendance à boire peu.

Les bienfaits de la pâtée pour la santé

La forte teneur en eau de la pâtée contribue à maintenir un bon niveau d’hydratation, particulièrement bénéfique pour les chats sujets aux troubles urinaires ou rénaux. La pâtée est aussi plus faible en glucides que les croquettes et plus riche en protéines d’origine animale, répondant ainsi mieux aux besoins d’un carnivore strict.

Les inconvénients : prix et hygiène dentaire

La pâtée est généralement plus chère et nécessite une bonne conservation pour éviter qu’elle ne tourne. De plus, elle n’offre pas le même effet nettoyant pour les dents que les croquettes, ce qui peut entraîner une accumulation de tartre sur les dents.

Notre conseil : Si votre chat est exclusivement nourri de pâtée, envisagez des friandises dentaires ou un brossage occasionnel des dents pour éviter les problèmes bucco-dentaires.

Avantages de la pâtée Inconvénients de la pâtée Forte teneur en eau, bonne hydratation Plus chère, nécessite une réfrigération après ouverture Meilleure appétence, convient aux chats difficiles N’aide pas à réduire la plaque dentaire Faible en glucides, riche en protéines

La bi-nutrition : l’équilibre idéal pour votre chat

De nombreux vétérinaires recommandent une alimentation mixte, combinant croquettes et pâtée, pour obtenir le meilleur des deux types d’aliments. Ce mode d'alimentation permet de combiner l'hydratation de la pâtée et les avantages des croquettes pour la santé dentaire.

Donner des croquettes le matin et de la pâtée le soir, ou inversement, est une option courante qui favorise un équilibre nutritionnel tout en diversifiant l'alimentation.

Comment introduire la bi-nutrition ?

Il est conseillé de faire une transition progressive en introduisant des petites quantités de l’un des deux aliments pour voir si le chat réagit bien. La bi-nutrition est particulièrement bénéfique pour les chats stérilisés ou sédentaires, car elle permet un meilleur contrôle du poids et réduit le risque de surpoids.

Quelle alimentation choisir pour mon chat ?

En définitive, le choix entre croquettes, pâtée ou bi-nutrition dépend des besoins de votre chat. Les chats jeunes et en bonne santé peuvent bien se nourrir exclusivement de croquettes, tandis que les chats plus âgés ou à risque de calculs urinaires bénéficieront de la pâtée ou d'une combinaison des deux.

Discutez avec votre vétérinaire pour adapter la nutrition de votre chat en fonction de ses besoins, de son âge et de son état de santé.