Régime sans viande pour vos animaux : un choix sain ou un danger caché ? Découvrez la vérité !

Dans un monde où les régimes végétariens et végétaliens gagnent en popularité pour les humains, de nombreux propriétaires se demandent s’ils peuvent appliquer ces choix alimentaires à leurs animaux de compagnie. Si cette option peut sembler séduisante pour des raisons éthiques ou écologiques, elle soulève des questions cruciales sur la santé et les besoins spécifiques des chiens et des chats. Est-ce une alternative viable ou une menace pour leur bien-être ? Voici ce que vous devez savoir avant de prendre une telle décision.