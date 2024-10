Comment économiser jusqu’à 200 € par an en négociant vos frais bancaires : le bon plan que votre conseiller ne vous dira jamais !

Identifiez les frais bancaires que vous payez trop cher

Le premier pas pour économiser est de comprendre ce que vous payez. Chaque année, votre banque vous envoie un relevé annuel de frais bancaires, détaillant les coûts associés à vos services. Vous y verrez des frais pour :

Frais de tenue de compte

Commissions d’intervention (en cas de découvert)

(en cas de découvert) Cartes bancaires (notamment les cartes Gold ou Premium)

(notamment les cartes Gold ou Premium) Frais de retrait hors réseau

Frais d'incidents bancaires

Prenez le temps de les analyser. Certaines banques appliquent des frais jusqu’à trois fois plus élevés que d’autres pour des services similaires. Cette étape est cruciale pour identifier les frais sur lesquels vous pouvez négocier.

Passez en revue vos services bancaires

Si vous payez pour des services que vous n’utilisez pas (comme des assurances sur vos moyens de paiement ou des cartes haut de gamme dont vous n’avez pas besoin), c’est là que vous pouvez économiser le plus. Demandez à votre banque de réduire ou de supprimer ces services inutiles.

Négociez directement avec votre conseiller

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, négocier ses frais bancaires est possible. Les banques ne sont pas figées et, pour fidéliser leurs clients, elles sont souvent prêtes à faire des concessions. Voici les points sur lesquels vous pouvez insister pour réduire vos frais :

1. Frais de tenue de compte

Ceux-ci sont généralement facturés pour couvrir la gestion administrative de votre compte. Mais si vous êtes un client fidèle, ou que vous possédez plusieurs produits dans la même banque (livrets, assurance, épargne), demandez à les réduire voire les supprimer. En particulier, si vous avez peu d’opérations sur votre compte, les frais de gestion ne se justifient pas.

2. Frais de découvert

Les frais de découvert peuvent rapidement grimper, surtout si vous n’êtes pas autorisé à dépasser une certaine somme. N’hésitez pas à demander un plafond de découvert plus élevé pour éviter les frais d’incidents récurrents. Si vous avez eu des frais pour dépassement de découvert dans le passé, essayez de négocier leur remboursement partiel ou total.

3. Cartes bancaires

Certaines cartes, comme les cartes Gold ou Premium, offrent des services que vous n’utilisez peut-être pas (assurance voyage, location de voiture, etc.). Si vous ne profitez pas de ces services, il est préférable d’opter pour une carte classique, souvent moins chère, tout en remplissant les mêmes fonctions pour vos besoins quotidiens.

4. Frais d’incidents bancaires

Si vous avez eu des frais pour rejets de prélèvement, chèques sans provision ou autres incidents, il est toujours possible de demander une réduction exceptionnelle ou un remboursement, surtout si ces frais sont rares et que vous êtes en règle la plupart du temps.

Les frais négociables

Type de frais Montant moyen Économie potentielle Frais de tenue de compte 12 à 40 € par an 100 % possible à négocier Carte bancaire Gold/Premium 120 à 150 € par an Optez pour une carte classique Frais de découvert 8 € par opération Réduction ou suppression selon négociation Frais d'incidents bancaires 20 à 50 € par incident Remboursement partiel ou total

Soyez prêt à changer de banque

Si votre conseiller se montre réticent à vous accorder des réductions, faites jouer la concurrence. De plus en plus de banques en ligne proposent des services gratuits ou à des tarifs très réduits. Par exemple, certaines banques en ligne offrent des cartes bancaires gratuites et ne facturent pas les frais de tenue de compte.

Un exemple avec les banques en ligne

Les banques en ligne n’ont généralement pas d’agences physiques, mais elles offrent des frais bancaires bien plus compétitifs que les banques traditionnelles. Vous pouvez ainsi économiser sur :

Les frais de tenue de compte (souvent inexistants)

Les cartes bancaires (gratuites dans la majorité des cas)

Les frais de retrait à l’étranger

En étant prêt à changer de banque, vous pourrez non seulement réduire vos frais bancaires mais aussi bénéficier de bonus de bienvenue, qui peuvent parfois atteindre 150 €.

Savoir négocier pour économiser

Les frais bancaires ne sont pas une fatalité. En négociant intelligemment avec votre conseiller, vous pouvez économiser jusqu'à 200 € par an. Le secret ? Une analyse minutieuse de vos frais actuels, une négociation habile sur les services que vous utilisez réellement et, si nécessaire, le passage à une banque en ligne. Prenez le contrôle de vos finances et n’hésitez pas à faire valoir vos droits en tant que client !

Alors, pourquoi payer plus quand vous pouvez négocier ?