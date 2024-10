Faites vite avant fin octobre : les prix des pellets sont bas, mais ça ne va pas durer !

Pourquoi les prix des pellets sont-ils bas en ce moment ?

Les prix des pellets suivent généralement une courbe saisonnière. Pendant les mois plus chauds, la demande est faible, ce qui fait baisser les prix. Les fabricants et distributeurs profitent de cette période pour reconstituer leurs stocks, tandis que les consommateurs, moins inquiets par le froid, ne se précipitent pas pour acheter. Résultat : les prix sont au plus bas en fin d'été et au début de l'automne.

Actuellement, les prix des sacs de granulés de 15 kg oscillent entre 4 € et 5 €, selon les régions et les distributeurs. Cette baisse est une véritable aubaine par rapport aux pics de l'année précédente, où certains consommateurs avaient payé jusqu'à 15 € le sac. Cependant, cette accalmie ne durera pas. Dès que l'hiver pointe le bout de son nez, la demande va exploser, entraînant une hausse des prix.

Tableau récapitulatif des prix moyens des pellets

Période Prix moyen (sac de 15 kg) Hiver 2022 10 € à 15 € Été 2024 4 € à 5 € Prévisions hiver 2024 6 € à 9 €

Pourquoi les prix vont remonter dès novembre ?

La montée des prix des pellets est un phénomène répétitif et prévisible à l'approche de l'hiver. Voici pourquoi vous ne devriez pas attendre pour acheter :

Augmentation de la demande : Dès que le froid s’installe, les consommateurs se ruent sur les granulés de bois. Face à cette demande massive, les distributeurs augmentent les prix. Si vous attendez novembre ou décembre, il est fort probable que les prix grimpent de 20 à 40 %. Réduction des stocks : Les distributeurs, ayant reconstitué leurs stocks pendant l'été, voient leur approvisionnement fondre rapidement dès les premières vagues de froid. Si l'hiver est particulièrement rigoureux, les tensions sur le marché peuvent même conduire à des pénuries temporaires, rendant l’achat de pellets encore plus coûteux. Hausse des coûts de production et de transport : L'énergie nécessaire à la production des pellets et leur transport est en constante augmentation, ce qui se répercute directement sur le prix final payé par les consommateurs. Les coûts du transport en particulier, avec les fluctuations des prix du carburant, sont un facteur clé de cette hausse en hiver.

Comment anticiper et optimiser vos achats de pellets ?

La meilleure façon de gérer les fluctuations des prix des pellets est de ne pas attendre l’arrivée de l’hiver pour faire vos provisions. Voici quelques stratégies simples pour optimiser vos achats :

Achetez en groupe pour bénéficier de tarifs avantageux

Si vous avez des voisins ou des amis qui utilisent également des poêles à granulés, songez à organiser un achat groupé. En vous réunissant, vous pouvez commander une plus grande quantité de pellets et obtenir des réductions intéressantes auprès des distributeurs. De nombreux revendeurs offrent des remises significatives pour des commandes en gros.

Stockez vos pellets avant fin octobre

Profitez des prix bas actuels pour acheter vos granulés en quantité suffisante pour toute la saison de chauffe. Non seulement vous bénéficierez d’un meilleur tarif, mais vous serez également à l’abri des hausses de prix en plein hiver. Assurez-vous de disposer d’un espace de stockage sec et bien ventilé pour préserver la qualité de vos pellets.

Restez à l'affût des promotions

De nombreux distributeurs proposent des offres promotionnelles à la fin de l'été et au début de l'automne. Surveillez les prix et inscrivez-vous aux alertes de vos revendeurs locaux pour ne pas manquer les promotions. C'est souvent au printemps et à l’été que les distributeurs cherchent à vider leurs stocks pour préparer la prochaine saison, offrant ainsi des réductions intéressantes.

Que faire si vous manquez la période de prix bas ?

Si vous ne parvenez pas à acheter vos pellets avant fin octobre, ne paniquez pas. Voici quelques solutions pour limiter les dépenses même après la hausse des prix :

Alternez les sources de chauffage : Si vous avez la possibilité d’utiliser d'autres sources d'énergie, comme le gaz naturel ou l'électricité, vous pouvez diversifier vos modes de chauffage pour limiter votre consommation de pellets pendant les mois les plus chers. Optimisez l’isolation de votre maison : Une bonne isolation réduit la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir une température agréable. Si vous limitez les pertes de chaleur, vous aurez besoin de moins de pellets pour chauffer votre maison. Cela vaut particulièrement si vous avez des fenêtres ou des portes mal isolées. Entretien régulier de votre poêle : Un poêle bien entretenu consomme moins de pellets pour la même quantité de chaleur. Pensez à nettoyer régulièrement le creuset et les conduits pour maximiser son efficacité.

Ne laissez pas les prix des pellets vous prendre de court

Le message est clair : achetez vos pellets avant la fin octobre. Avec des prix actuellement bas, c’est le moment parfait pour faire le plein et éviter la hausse inévitable qui arrivera dès que le froid s’installera. Anticiper vos besoins en granulés de bois est non seulement une manière d’économiser, mais aussi de garantir que vous aurez suffisamment de stock pour passer l’hiver au chaud, sans vous ruiner.

Alors, faites vite avant que les prix ne repartent à la hausse !