Le projet de loi du gouvernement destiné à soutenir l'"industrie verte", et déposé au Conseil des ministres du 16 mai dernier, comporte 15 mesures permettant notamment de limiter l'empreinte carbone de certains sites et donc de réduire l'émission de gaz à effet de serre en France.

Dans ce contexte, l'amendement proposé par une sénatrice, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi gouvernemental, porte sur une modification des frais de transfert des anciens plans d'épargne vers le PER. Le but étant de contribuer, par là, au financement de ce projet d'industrie verte.

Pour le transfert vers un PER de produits comme un Plan d'épargne retraite populaire (PERP), un Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), un plan type "contrat Madelin" ou "contrat 83", les règles actuelles sont les suivantes :

À noter :

En cas de transfert d'un PER, détenu depuis moins de 5 ans, vers un autre PER, les frais de transfert ne peuvent excéder 1 % du montant de l'épargne. Si le PER transféré vers un autre PER a plus de 5 ans, le transfert est gratuit.