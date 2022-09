Acheter en résidence senior : compliqué, mais pas impossible

Bien qu’il soit possible, en principe, d’acheter un appartement en résidence senior, cette acquisition est plus compliquée qu’elle n’y paraît. Les promoteurs préfèrent, en effet, soit louer directement les logements des résidences qu’ils construisent ou les vendre par blocs ou par unités à des investisseurs qui les mettent à leur tour en location.

Si ce modèle de location est particulièrement apprécié par les investisseurs, c’est parce qu’il leur permet d’accéder à des avantages fiscaux alléchants comme ceux accordés au titre de la loi Censi-Bouvard, la loi Pinel ou encore, le statut LMNP.

C’est un modèle économique bien huilé qui domine le marché de ce type de résidences et qui ne laisse que très peu d’opportunités aux retraités qui souhaitent acheter de tels biens pour y habiter.

Toutefois, il est toujours possible de trouver un logement en résidence senior à acheter, mais dans la plupart des cas, les biens de ce type qui sont proposés à la vente sont situés dans des résidences de l’ancienne génération et ils sont souvent vétustes et mal isolés. Ces logements vendus au prix fort impliquent donc des charges bien plus lourdes qu’un logement neuf, ce qui alourdit considérablement le budget du senior acquéreur de son logement en résidence.

L’acquisition d’un logement en résidence avec services est donc possible, mais l’offre est très restreinte et les logements mis en vente comportent plus de désagréments que d’avantages.

À lire également : Puis-je recevoir ma famille et mes amis en résidence senior ?

La flexibilité de la location en résidence senior

Du fait du manque de logements mis en vente, les retraités sont, dans la plupart des cas, forcés de se tourner vers la location de logements en résidences seniors. Cette option est bien plus avantageuse, car elle permet plus de flexibilité et offre plus de facilités aux seniors.

Ainsi, en choisissant de louer plutôt que d’acheter, le senior a l’occasion, dans beaucoup de résidences, d’essayer le logement pendant une courte période avant de se décider à signer le bail de location. Cette période d’essai permet au futur résidant de découvrir le logement et la résidence et d’évaluer le niveau de confort et de services qu’ils offrent.

Les résidences pour seniors sont aussi plus flexibles en ce qui concerne le choix et le changement de logements. Dans la plupart de ces résidences, les locataires peuvent demander à changer de logement en fonction de leur état de santé, de leurs revenus ou encore de leurs envies.

Ils peuvent alors passer d’un petit logement à un autre plus vaste, ou l’inverse. Les résidences appartenant souvent à des groupes implantés partout en France et même dans d’autres pays d’Europe, les locataires peuvent se voir proposer des séjours de courtes périodes dans d’autres résidences pendant les périodes de vacances ou de fêtes, pour se rapprocher de la mer, de la montagne ou de la famille.

En étant locataire et non propriétaire, le senior s’épargne de nombreuses tâches administratives et casse-têtes quotidiens comme les assemblées générales de copropriétaires, l’entretien ou encore le nettoyage des parties communes. Le retraité a alors une maîtrise totale de son budget logement, puisqu’il ne peut y avoir de sinistres dont les réparations peuvent être à sa charge, ni de grosse dépense imprévue.

Les formules proposées par les résidences sont, elles aussi, flexibles. Ainsi, le locataire peut choisir de souscrire ou non une formule complète comprenant, en plus du loyer et des charges, une option de restauration, des activités et animations, l’assurance habitation, la connexion internet ou la box télévision ou encore le ménage et le repassage.

En louant un logement en résidence senior, le locataire bénéficie, s’il est âgé de plus de 60 ans, d’un délai de préavis raccourci à un mois au lieu des trois mois habituels si le déménagement est rendu nécessaire par son état de santé.

En conclusion, la location de logements en résidences seniors est plus accessible et plus avantageuse qu’une acquisition.