Vendredi 13 : Pourquoi les statistiques montrent que vous devriez éviter de jouer au loto et aux jeux de hasard ce jour-là

Plus de joueurs, moins de chances de gagner

Lors d'un vendredi 13, les loteries et les casinos exploitent habilement les superstitions en organisant des événements spéciaux, avec des jackpots plus élevés. Par exemple, ce vendredi 13 septembre 2024, la "Française des Jeux" propose un Super Loto avec une cagnotte impressionnante de 13 millions d'euros​. Cela attire évidemment des millions de joueurs supplémentaires, convaincus que ce jour leur apportera la chance tant espérée.

Cependant, ce que beaucoup oublient, c'est que l'augmentation du nombre de participants dilue vos chances de gagner. Prenons le cas du Loto : un jour classique, il y a environ 6 millions de joueurs. Lors d’un vendredi 13, ce chiffre peut doubler, voire tripler, augmentant ainsi la compétition.

Mais la probabilité de gagner le jackpot reste identique : environ 1 sur 19 millions. Cela signifie que même si les sommes mises en jeu sont plus importantes, vos chances de remporter le gros lot sont encore plus réduites.

Important : Plus de joueurs = moins de chances individuelles de gagner.

Les illusions des jackpots élevés

Il est facile de se laisser séduire par l'illusion des jackpots énormes. Pourtant, le fait que le montant en jeu soit plus important ne compense pas l'explosion du nombre de joueurs. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du jackpot, mais vos chances de l'emporter.

Voici une comparaison simple entre un tirage normal et un tirage du vendredi 13 :

Type de tirage Nombre de joueurs estimé Jackpot moyen Chances de gagner Tirage normal 6 millions 3 millions € 1 sur 19 millions Vendredi 13 12 à 15 millions 13 millions € 1 sur 19 millions

Attention : Vous avez la même probabilité de gagner, mais la masse des participants rend la concurrence bien plus rude, diluant vos chances de manière significative.

Les pièges psychologiques du vendredi 13

Pourquoi tant de gens jouent-ils un vendredi 13, malgré les statistiques défavorables ? La réponse réside souvent dans la psychologie du joueur, influencée par des croyances et des superstitions. Beaucoup voient ce jour comme une manière de défier la malchance et de "renverser le destin".

Pourtant, jouer à cause d'une date spéciale n’a aucun fondement statistique. La chance n'est pas influencée par le calendrier, et ce n’est pas parce que vous jouez un jour particulier que vos chances seront meilleures.

Les dépenses inconsidérées

Un autre phénomène courant lors du vendredi 13 est la dépense accrue des joueurs. Convaincus qu'ils augmentent leurs chances de gagner en multipliant les tickets ou les mises, ils finissent par dépenser beaucoup plus que lors d’un jour ordinaire. Pourtant, même en achetant plusieurs tickets, les probabilités restent extrêmement faibles, et vous risquez de perdre plus d'argent sans retour sur investissement.

Voici quelques astuces pour éviter de tomber dans ce piège :

Fixez un budget strict : Définissez à l'avance combien vous êtes prêt à perdre, et respectez cette limite.

: Définissez à l'avance combien vous êtes prêt à perdre, et respectez cette limite. Jouez à des jeux avec de meilleures probabilités : Les jeux de grattage ou de petits tirages peuvent offrir de meilleures chances de petits gains.

: Les jeux de grattage ou de petits tirages peuvent offrir de meilleures chances de petits gains. Jouez régulièrement et avec modération : Plutôt que de tout miser sur un seul jour où la concurrence est énorme, jouez de façon modérée tout au long de l'année.

Des anecdotes qui trompent

Certes, il existe des histoires de gagnants qui ont remporté des jackpots impressionnants lors d’un vendredi 13. En France, en 2014, un joueur a remporté 40 millions d'euros lors du Super Loto de ce jour. Mais ces anecdotes sont des exceptions et non la règle.

Pour chaque gagnant, des millions d'autres perdent. Ces récits séduisent, mais ils occultent la réalité statistique : les chances restent infinitésimales, quel que soit le montant mis en jeu.

Gardez la tête froide et ne misez pas tout ce vendredi 13 !

Bien que le vendredi 13 puisse sembler être un jour idéal pour jouer aux jeux de hasard, les statistiques montrent clairement que vous devriez y réfléchir à deux fois. Les jackpots peuvent être plus élevés, mais vos chances de gagner sont encore plus faibles en raison de la concurrence accrue.

Plutôt que de céder à la tentation, il est souvent plus judicieux de garder vos mises pour un jour ordinaire, où la compétition est moins féroce et où vos chances, bien que toujours minces, ne sont pas autant diluées.

Gardez à l'esprit que la chance n’a rien à voir avec la date et que la clé pour jouer intelligemment est de le faire de manière modérée, avec un budget bien défini. Au final, le seul moyen sûr de "gagner" est de ne pas perdre plus que ce que vous êtes prêt à sacrifier.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.