Vous avez aidé un proche financièrement ? Attention, le fisc peut assimiler cela à une donation déguisée

Donner un coup de pouce à un enfant pour acheter une voiture, financer les frais d’études d’un petit-enfant, prêter une somme d’argent à un neveu en difficulté… Ces gestes d’entraide sont courants et souvent spontanés. Pourtant, l’administration fiscale peut interpréter certains de ces transferts comme des donations déguisées, avec à la clé une taxation inattendue, voire des pénalités. En 2025, alors que les contrôles sont de plus en plus précis, il est crucial de comprendre où s’arrête l’aide familiale et où commence la donation imposable.