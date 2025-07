Les stations services n’en parlent pas, mais faire le plein à cette heure vous fait économiser quelques euros !

Pourquoi le prix change-t-il d’un jour à l’autre ?

On pense souvent que les prix du carburant sont fixés à l’avance et ne bougent pas beaucoup. En réalité, les stations révisent leurs tarifs plusieurs fois par semaine, parfois même au cours de la journée. Cela dépend :

du prix du pétrole,

de la concurrence entre stations,

et de l’affluence des clients.

Certaines grandes surfaces ajustent leurs prix tous les deux ou trois jours, selon la période.

Le bon jour pour faire le plein : le mardi ou le mercredi

En règle générale, les prix les plus bas sont affichés en début ou milieu de semaine, entre le mardi et le mercredi. À partir du jeudi, les tarifs remontent peu à peu, car les stations anticipent les déplacements du week-end. Le samedi et le dimanche, les prix sont souvent plus élevés, surtout en période de départs en vacances.

Le bon moment de la journée : tôt le matin ou en soirée

Même si ce n’est pas une règle absolue, faire le plein tôt le matin ou en fin de journée peut vous éviter les petites hausses de prix qui interviennent parfois en journée. C’est aussi plus agréable : moins de circulation, moins d’attente à la pompe, moins de stress.

Week-end = attention aux hausses

Le vendredi et le samedi, de nombreux Français prennent la route. Les stations en profitent souvent pour augmenter leurs prix, même légèrement. Si vous le pouvez, mieux vaut anticiper son plein quelques jours avant, plutôt que d’attendre le dernier moment.

Et les promotions “prix coûtant” ?

Certaines grandes surfaces proposent parfois des opérations spéciales avec un carburant vendu au prix coûtant, c’est-à-dire sans marge. Ces offres sont souvent annoncées le vendredi ou samedi. Elles peuvent être intéressantes… mais elles restent ponctuelles. Pensez à jeter un œil aux prospectus ou à demander au personnel du magasin.