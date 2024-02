Se familiariser avec les types de monte-escaliers existants

Pour vous assurer de choisir le bon monte-escalier pour votre maison, il faut d’abord connaître les types de modèles disponibles sur le marché. Il existe notamment deux grandes catégories : les monte-escaliers électriques ou classiques et les monte-escaliers à plateforme.

D’un côté, un monte-escalier électrique est équipé d’un rail fixé le long de l’escalier. Son siège circule sur ce rail, propulsé par un moteur électrique.

De l’autre côté, un monte-escalier à plateforme se dote d’une plateforme rabattable à la place du siège. Il est idéal pour transporter une personne avec un déambulateur ou en chaise roulante.

Il faut également vous décider entre les positions debout, assis-debout ou assise. Le choix ne dépendra pas forcément de la configuration de votre maison, mais des besoins de l’utilisateur.

Le monte-escalier debout convient mieux aux personnes ayant des difficultés à s’asseoir et/ou à se lever. En revanche, il n’est pas très adapté à ceux qui ont des problèmes d’équilibre.

Le monte-escalier en position assise est parfait pour les personnes avec des problèmes de mobilité plus importants, mais il peut être encombrant.

Le monte-escalier assis-debout se positionne donc comme un bon compromis.

Choisir un monte-escalier adapté à l’escalier de la maison

La configuration de votre escalier doit être prise en considération au moment de choisir un monte-escalier. Est-ce qu’il est droit, en colimaçon ou composé de paliers ? Chaque monte-escalier est spécialement conçu pour un type d’escalier.

C’est pourquoi certains modèles ne sont pas compatibles avec les boucles tandis que d’autres ne peuvent pas franchir les paliers de repos. Vous trouverez sur le marché trois types d’appareils selon les spécificités des escaliers :

Le monte-escalier droit pour un escalier linéaire ;

Le monte-escalier tournant pour un escalier en courbe ;

Le monte-escalier extérieur pour un escalier à l’extérieur.

Pour un escalier interrompu par un large palier, l’installation de deux monte-escaliers peut devenir nécessaire. En outre, il faut choisir un modèle adapté aux dimensions de votre escalier, notamment de sa largeur.

Le nombre d’étages ainsi que l’espace disponible en haut et en bas entrent aussi en compte. Il vaut mieux prendre des mesures exactes et demander un devis avant de commander au lieu d’acheter à l’aveugle.

Vérifier les fonctionnalités pour réduire l’encombrement

Les avancées technologiques ont permis aux fabricants de produire des monte-escaliers bien plus ergonomiques que ceux d’avant. Cependant, certains modèles embarquent des fonctionnalités qui réduisent encore plus l’encombrement tout en rehaussant le niveau de confort.

Les rails ultra fins et les doubles rails en font partie. Les anciens modèles possédaient un gros rail qui prenait beaucoup de place. Les modèles récents disposent d’un ou de deux rails nettement plus fins, mais plus robustes.

Les autres fonctionnalités à privilégier si vous voulez optimiser l’espace sont :

Un siège ergonomique et repliable ;

Un repose-pied rabattable ;

Un siège pivotant ;

Un parking bas ou haut.

L’aménagement d’un parking en particulier est avantageux si votre escalier mène directement à un petit couloir, à une porte ou lorsque la présence du siège empêche de circuler normalement. Cette fonctionnalité sert à libérer le bas ou le haut de l’escalier, car le rail est prolongé grâce à une portion tournante.

Vérifier les niveaux de confort et de sécurité

Le monte-escalier est un appareil d’accessibilité spécialement conçu pour les individus fragiles comme les personnes âgées en perte d'autonomie, handicapées et malades. Par conséquent, le confort et la sécurité restent primordiaux.

Le siège doit être assez large pour recevoir l’usager. Il faut aussi être attentif à la hauteur du dossier, à la profondeur de l’assise, ainsi qu’à la forme, l’orientation et la hauteur des accoudoirs.

À noter : Les sièges pivotants facilitent l’installation de l’utilisateur dans le siège du monte-escalier.

En ce qui concerne la sécurité, optez pour un modèle équipé de certaines fonctionnalités visant à empêcher la perte d’équilibre, la glissade et la chute.

Le système d’arrêt automatique permet notamment au dispositif de s’arrêter automatiquement en cas d’incident. Le système de verrouillage quant à lui empêche tout déclenchement intempestif ou involontaire. La ceinture de sécurité, le détecteur d’obstacles et le garde-corps résistant pour un monte-escalier debout ou assis-debout sont autant d’éléments à prendre en compte.