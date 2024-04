Avant le 18 décembre 2007, il n'existait pas de procédure formelle pour l'acceptation des bénéfices d'une assurance vie ; cette acceptation pouvait se faire même sans la connaissance du souscripteur. Mais en raison des implications significatives de cette action, il a été établi que la participation active du souscripteur était requise, nécessitant son consentement explicite. Par conséquent, depuis cette date, l'acceptation est conditionnée par la ratification d'un avenant qui doit être signé par l'assureur, le souscripteur et le bénéficiaire.

L'acceptation peut également être formalisée par un acte authentique notarié ou un acte sous signature privée entre le souscripteur et le bénéficiaire. Cependant, cette acceptation ne prend effet vis-à-vis de l'assureur que lorsqu'elle lui est communiquée par écrit, conformément à l'article L 132-9 du code des assurances. Par conséquent,

Dès lors que le contrat d'assurance vie est accepté par son bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus modifier cette désignation sans son consentement. En clair, l'acceptation du bénéficiaire peut le placer dans une situation très ennuyeuse.

Exemple :

Il a désigné nommément son concubin et que, peu après, leur relation prend fin. Malgré la séparation, il sera toujours lié par cette acceptation. Et il ne pourra guère compter sur son annulation, les cas de révocation du bénéficiaire acceptant étant rarissimes. La révocation n'est possible qu'en cas d'« ingratitude » manifeste du bénéficiaire à l'égard de l'assuré (en cas de sévices, délits ou injures graves, notamment), ou en cas de tentative de meurtre.