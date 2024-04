Gestion et transmission des fonds d'assurance vie : clarté des clauses et conséquences

Les héritiers de l'assuré pourront certes demander que les fonds soient réintégrés dans la succession. Dans le cas où les bénéficiaires ne seraient pas au courant de l'existence de l'assurance vie, les fonds seront retenus par l'assureur sous l'appellation de "provision pour sinistre à payer". Si cette situation perdure, au terme de 30 ans, les sommes seront transférées au Fonds de réserve pour les retraites.

Il s'avère essentiel de s'assurer que la formulation de la clause bénéficiaire soit claire et limpide - ne laissant aucun doute, en gardant à l'esprit l'importance de chaque terme et de chaque signe de ponctuation. Le terme « conjoint », par exemple, s'apprécie au sens strict et exclut donc le partenaire pacsé ou le concubin du bénéfice du contrat.