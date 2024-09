Vous raccrochez toujours lors des démarchages téléphoniques ? Ne faites plus cette erreur et suivez plutôt ce conseil

Bien encadrer le démarchage téléphonique

La législation qui encadre le démarchage téléphonique a connu plusieurs modifications depuis le 1er mars 2023. Aujourd'hui, il n'est possible aux démarcheurs que de vous contacter à des horaires très précis : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Le fuseau horaire du consommateur est pris en compte dans ces horaires.

Les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus des horaires, comme cela est indiqué sur le site du ministère de l'Économie. Si les démarcheurs téléphoniques ne respectent pas ces conditions, ils s'exposent à une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et une amende de 375 000 euros pour les personnes morales.

Ils encourent aussi une sanction s'ils appellent en dehors des horaires autorisés par l'État.

De plus, les distributeurs d'assurance ont plusieurs obligations à respecter. Ils doivent donc demander l'accord du consommateur au début de l'appel pour pouvoir poursuivre l'échange téléphonique. Ils doivent aussi respecter la demande du consommateur si celui-ci demande à arrêter l'appel. C'est le cas aussi s'il dit ne pas être intéressé par la proposition commerciale du distributeur d'assurance.

Les nouvelles directives obligent aussi les démarcheurs téléphoniques à afficher leur numéro de téléphone lors des appels. Ils n'ont pas le droit d'utiliser un numéro caché pour vous contacter. Ils ne peuvent plus non plus utiliser de numéros commençant par 06 ou 07, réservés uniquement aux communications interpersonnelles.

À noter : Un délai de 24h doit être respecté entre un accord téléphonique et la signature d'un contrat.

Quelle technique est plus efficace que de raccrocher lors du démarchage téléphonique ?

Si vous avez tendance à raccrocher ou si vous vous dites que de ne pas répondre est une technique qui a fait ses preuves, il est aussi intéressant de verbaliser le problème. Même si les démarcheurs ont l'habitude que vous refusiez leurs appels, vous pouvez toutefois leur préciser que vous ne voulez plus être contacté et exiger que votre numéro soit rayé de la base de données. Et si l'employé insiste, vous pouvez demander à parler à son responsable.

Si les appels sont trop persistants, il vous est possible de porter plainte. C'est justifié dans plusieurs cas : si jamais un professionnel ou une personne agissant pour son compte vous démarche ou tente de vous démarcher au téléphone plus de 4 fois au cours d'un délai de 30 jours calendaires, notamment.

En effet, si vous refusez le démarchage au premier appel, le professionnel doit donc ne plus vous contacter pendant une période d'au moins 60 jours à partir de votre refus. Donc si on vous rappelle, n'hésitez pas à leur rappeler cette obligation même s'il peut être compliqué de noter les dates des appels ou de vous en souvenir...

Comment éviter le harcèlement téléphonique ?

Il existe plusieurs moyens de mettre un terme au démarchage téléphonique, certains plus efficaces que d'autres. Raccrocher au nez est une méthode peu efficace puisque les conseillers téléphoniques ont une certaine tendance à se vexer.

De ce fait, ils mettront alors votre numéro de téléphone tout en haut de la pile afin qu'un de leurs collègues vous rappelle. Il faut trouver le moyen d'être diplomate et de raccrocher tout en restant correcte.

Si vous préférez ne pas décrocher car le numéro vous semble suspect, sachez qu'il existe une liste des indicatifs spécifiques au démarchage. On vous conseille alors de bloquer le numéro le plus tôt possible. Ainsi, vous éviterez des négociations qui peuvent être houleuses pour ne pas être rappelé.

Les indicatifs sont :

0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0415, 0569, 0948, 0949, pour la France Métropolitaine,

09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

09476 pour la Guyane,

09477 pour la Martinique

et 09478 et 09479 pour La Réunion et Mayotte.

Si vous voulez éviter le démarchage téléphonique, vous pouvez également vous inscrire sur Bloctel. Il s'agit d'un dispositif gouvernemental qui se présente comme un service de régulation du démarchage téléphonique.

C'est un dispositif gratuit et vous pouvez supprimer votre inscription n'importe quand. Attention, cependant, les professionnels avec lesquels vous êtes liés par un contrat peuvent continuer de vous contacter. De plus, Bloctel n'est pas efficace à 100%. Les téléconseillers peuvent facilement contourner ce dispositif.

Il existe également une application, Orange Téléphone, qui permet de bloquer de manière automatique les numéros suspects. Vous pouvez bloquer systématiquement les numéros des démarcheurs grâce à une base de données mise à jour par les utilisateurs du service.