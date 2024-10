Succession : pourquoi certains héritiers paient 0€ alors que d’autres sont taxés à 60% ?

Héritage en ligne directe : la grande exemption

Quand il s'agit de succession, la ligne directe – c’est-à-dire les enfants, parents ou petits-enfants – est la plus avantagée. Si vous héritez de votre père ou de votre mère, vous bénéficiez d’un abattement de 100 000 €. Autrement dit, vous ne payez rien jusqu’à ce montant.

Prenons un exemple : si votre père vous lègue 150 000 €, seuls 50 000 € seront soumis à la taxation. Le taux d’imposition progressif démarre à 5% et peut grimper jusqu’à 45%, mais dans la majorité des cas, le montant dû reste modéré.

Une astuce pour optimiser l’héritage familial ?

Si vous êtes parent, il est possible d'anticiper la succession en effectuant des donations de votre vivant, et ainsi profiter de l’abattement tous les 15 ans. Si vous transmettez régulièrement des sommes à vos enfants, vous réduisez ainsi l'impact fiscal de manière significative.

Conjoints et partenaires de PACS : la meilleure situation fiscale

Vous avez probablement entendu dire que certains héritiers ne paient rien du tout. Et c'est vrai ! Le conjoint survivant, ainsi que le partenaire de PACS (à condition qu’un testament ait été rédigé), sont totalement exonérés de droits de succession depuis 2007. Cela signifie qu’un époux peut hériter de millions sans verser un centime au fisc, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux autres pays.

C'est un avantage considérable, surtout dans les familles recomposées ou sans enfants, où le conjoint pourrait autrement être lourdement taxé.

Frères et sœurs : des taxes bien plus sévères

Maintenant, passons aux mauvaises nouvelles. Si vous héritez de votre frère ou sœur, vous n'êtes pas aussi chanceux. Bien qu’il existe un abattement de 15 932 €, vous devrez vous acquitter de 35% d’impôt sur les premiers 24 430 € puis de 45% au-delà.

Cela peut sembler sévère, surtout lorsque l’on compare cette situation à celle du conjoint ou des enfants. Pourtant, il est possible de réduire cette charge en vivant sous le même toit que votre frère ou sœur pendant 5 ans avant son décès, sous certaines conditions. Dans ce cas, vous pourriez bénéficier d’une exonération totale.

Neveux et nièces : le coût explose

Les neveux et nièces, quant à eux, sont encore plus pénalisés. L’abattement chute à 7 967 € et le taux de taxation grimpe à 55% sur le reste. Cela signifie que si votre oncle ou tante vous lègue une somme importante, plus de la moitié pourrait partir dans les caisses de l’État.

Un conseil pour les oncles et tantes généreux

Pour éviter ce coup de massue fiscal, une solution pourrait être d'envisager la donation en démembrement, c’est-à-dire transmettre la nue-propriété tout en conservant l’usufruit. Cette technique permet de transmettre une partie du patrimoine de son vivant tout en allégeant la fiscalité de ses héritiers.

Parents éloignés et amis : l’impôt maximal

Enfin, le pire scénario concerne ceux qui héritent sans lien de parenté direct. Oncles, cousins éloignés, amis proches, ou toute autre personne n’appartenant pas à la ligne directe, se retrouvent dans la situation la plus défavorable : après un abattement dérisoire de 1 594 €, 60% de la somme héritée est captée par l'État.

Imaginez que vous héritiez de 100 000 € d’un cousin éloigné : vous ne garderez que 39 043 € après taxes. Cela pousse souvent les gens à chercher des moyens d’éviter une telle ponction, souvent en optant pour des stratégies fiscales complexes, voire en rédigeant des testaments anticipés.

Tableau récapitulatif des abattements et taux de taxation

Héritier Abattement Taux d'imposition Enfant, parent 100 000 € 5 % à 45 % (progressif) Conjoint, partenaire PACS 100 % exonéré 0 % Frère, sœur 15 932 € 35 % (jusqu'à 24 430 €), 45 % (au-delà) Neveu, nièce 7 967 € 55 % Autres parents et amis 1 594 € 60 %

Comment éviter une succession trop coûteuse ?

Il existe heureusement plusieurs moyens de limiter l’impact des taxes sur une succession. Outre les donations anticipées, il est également possible de rédiger un testament en désignant des bénéficiaires spécifiques. N’oubliez pas que les donations manuelles et l’assurance-vie sont également des leviers importants pour échapper aux lourdes taxes successorales.

Notre conseil : Consultez un notaire ou un conseiller fiscal pour anticiper et structurer votre patrimoine en fonction des bénéficiaires que vous souhaitez privilégier.

En conclusion, tout dépend du lien de parenté. Ceux en ligne directe ou conjoints sont largement avantagés, tandis que les parents éloignés et amis doivent s'attendre à de lourdes taxes. Mais avec une bonne préparation et les bons conseils, il est possible de minimiser ces impacts et de protéger le patrimoine que vous souhaitez léguer.