Et si on arrêtait de garder ses petits-enfants tous les mercredis ? Ces 5 arguments qui prouvent que vous avez raison

Sortir du carcan

Il est évident que vous aimez vos petits-enfants. Vous voulez passer du temps avec eux, oui, mais les garder tous les mercredis, c'est trop. En effet, si vous commencez à les garder tous les mercredis, hors vacances, alors vous ne disposez plus de ce temps libre pour faire des choses qui vous plaisent.

Ce n'est pas si grave en soi mais si vous voulez partir en vacances pendant une semaine ou deux dès le mardi soir, c'est déjà plus compliqué. De même si l'un ou l'une de vos ami.es passe chez vous pile le jour où vous devez garder vos petits enfants...

De plus, le mercredi, c'est aussi parfois le jour des activités de loisirs et sportives de vos petits-enfants. Cela signifie que vous devez les y conduire. Cela peut être très fatiguant et surtout, vous avez déjà dû faire ça avec vos enfants. Donc peut-être que vous ne vous voyez pas le refaire toutes le semaines, même pour vos petits-enfants !

Si vous décidez de profiter de la vie plutôt que de vous occuper de vos petits-enfants, cela peut parfois être vu comme de l'égoïsme. On parle alors « d'égoïsme positif ». On l'évoque principalement quand dire non devient une façon de penser à vous et d'éviter le burn-out.

Ne pas devenir esclave

Si vous faites en sorte d'être disponible toutes les semaines pour garder vos petits-enfants, vous faites alors comprendre à vos enfants et à vos petits-enfants que vous leur êtes totalement dévoué. Alors, cela peut être le cas, bien sûr, mais jusqu'à un certain point.

Il ne faut pas vous oublier au profit de vos enfants et de vos petits-enfants. Si vous êtes à la retraite, vous avez plus de temps pour profiter de la vie et faire enfin les activités qui vous faisaient envie. Ce n'est pas le moment de vous mettre de nouvelles contraintes et obligations. Et si jamais le cours de yoga auquel vous voulez vraiment assister n'a lieu que le mercredi, comment allez-vous faire ?

Même s'il est vrai que s'occuper de ses petits-enfants peut être bénéfique pour votre santé, cela ne veut pas dire qu'il faut vous laisser complètement de côté. En effet, certaines études affirment que s'occuper de ses petits-enfants permettraient de vivre 5 ans de plus et diminuerait les risques de décès prématuré de 37%.

Mais attention, le surmenage chez les grands-parents existe et il peut même avoir des conséquences très sérieuses. Si les grands-parents sont beaucoup sollicités par les parents, peuvent parfois être un soutien financier et social, une forte pression repose alors sur leurs épaules et cela peut mener à un « burn-out grand-parental ».

Vouloir éviter les conflits et les devoirs

Même si vous gardez vos petits-enfants, vous n'avez peut-être pas envie d'entrer dans le rôle de baby-sitter ou d'éducateur. Ainsi, vous n'avez pas envie de passer du temps à vérifier leurs devoirs ou leur emploi du temps. Vous voulez aussi les laisser libre de s'amuser. Après tout, vous n'êtes qu'un grand-parent. Vous n'êtes pas là pour jouer le gendarme.

Si vous ne gardez vos petits-enfants que pour vous assurer que les devoirs sont faits, cela risque vite de vous agacer, et eux aussi ! Après tout, vous êtes surtout là pour leur donner de l'amour et faire des choses que vous aimez, ensemble.

Éviter la routine

Si vous garder vos petits-enfants toutes les semaines, à la même heure, vous entrez vite dans une routine un peu plan-plan. Un train-train quotidien qui peut vous déplaire. Vous préférez peut-être mettre un peu de fantaisie dans vos relations et parfois débarquer à l'improviste.

Cela permet d'égayer votre relation et de renouer des liens particuliers avec vos petits-enfants. Vous aimez que la spontanéité fasse partie de votre quotidien, alors pourquoi ne pas l'intégrer également à vos relations avec vos proches ?

Vous pouvez décider de les garder, de les emmener au cinéma ou manger dans un petit restaurant sur un coup de tête.

Les enfants ont besoin de voir de nouvelles têtes

Si certaines semaines vous n'êtes pas disponible pour garder vos enfants, alors que va-t-il arriver ? Rien d'extraordinaire ! Vos enfants trouveront une autre solution de garde. Et ainsi, vos petits-enfants feront la connaissance de nouvelles personnes : nounous, parents de copains ou animateurs d'un centre de loisirs.

Cela ne peut que leur faire du bien ! Ils découvriront de nouvelles activités, feront la connaissance de nouvelles personnes et sortiront ainsi un peu du cercle familial et de la routine qui peut s'y installer.

Cela les aidera à grandir et à se développer, c'est très enrichissant comme expérience. Et ça ne peut qu'être bénéfique !