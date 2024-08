Les sites de rencontres pour seniors : est-ce vraiment une bonne idée pour retrouver l’amour ?

Reconnaître les sites fiables

Après 50 ou 60 ans, beaucoup de personnes se retrouvent seules, après un divorce, par exemple, ou après le décès de leur conjoint.e. Puisque l'espérance de vie se rallonge, les seniors ont devant eux de nombreuses années à vivre. Ils sont beaucoup à vouloir passer ces années de manière sereine et avec quelqu'un à leurs côtés.

Toutefois, à ce stade de la vie, il n'est peut-être pas simple de rencontrer quelqu'un. En effet, l'arrêt de l'activité professionnelle peut ralentir les relations sociales.

De ce fait, beaucoup de sites de rencontres se sont spécialisés dans un public senior et leur proposent des services visant à améliorer les interactions entre seniors et même à les aider à trouver leur moitié ! Il en existe tellement qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.

Avant tout, il faut opter pour un site avec une certaine notoriété. En général, ils ont été soumis à pas mal de tests d'associations de consommateurs ou de comparateurs en ligne. Ces derniers fournissent alors des renseignements sur la fiabilité des sites et leur sérieux.

Plusieurs sites peuvent sortir du lot. C'est notamment le cas de Meetic, certainement l'un des sites de rencontres les plus connus. Il a créé un site spécifique pour les plus de 50 ans. On peut également citer d'autres sites comme Elite Rencontre Senior ou Edarling.

Comme tous les sites, les sites de rencontres pour seniors doivent suivre certaines règles spécifiques concernant la protection des données personnelles. Avant de vous inscrire sur un site, veillez à bien lire les mentions légales pour comprendre leur politique de confidentialité.

Sachez, également, que rencontrer son âme sœur peut prendre du temps. Les sites de rencontres sérieux doivent vous permettre d'échanger longuement avec les autres membres, et surtout avec courtoisie. Vous devrez donc rester inscrit pas mal de temps. Les sites doivent vous donner cette possibilité sans vous demander de payer plus.

Quelles précautions prendre ?

Dès que vous avez choisi le site sur lequel vous allez vous inscrire, celui qui vous correspond le plus, vous devez toutefois prendre quelques précautions au préalable.

Inscrivez-vous d'abord gratuitement (la plupart des sites proposent cette option) et naviguez un peu sur le site. Parcourez les profils des membres et assurez-vous que le site pourra vous proposer des contacts avec des personnes qui correspondent à vos attentes.

Il est conseillé de s'inscrire avec un pseudo plutôt qu'avec vos vraies coordonnées personnelles. De même, ne donnez pas d'informations privées à la première personne qui vous contacte sur le site de rencontres.

En effet, sur certains sites, il peut y avoir des escrocs qui se font passer pour des seniors mais cherchent surtout à vous demander de l'argent. C'est pour cette raison que peu importe sur quel site vous êtes inscrit, vous ne devez jamais donner d'argent à un inconnu.

On vous recommande aussi de faire attention aux profils qui semblent trop parfaits, ou bien à ceux qui comportent beaucoup de fautes d'orthographe.

Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille et indiquer que des personnes pas forcément sérieuses se cachent derrière ces annonces. Essayez de privilégier les sites de rencontre qui permettent de signaler le comportements ainsi que les profils suspects.

Évitez si possible les sites de rencontres qui incitent ses membres à vite se rencontrer. En effet, avant de planifier une rencontre, prenez le temps d'échanger par mail, par téléphone, avec une webcam, etc. Vous apprendrez ainsi à mieux connaître la personne avec qui vous êtes peut-être amené à vivre une belle histoire.

À noter : À l'inscription sur un site de rencontres, on vous propose souvent de remplir un test de personnalité, géré par un algorithme. Si le test vous semble trop bref, alors il est possible que le site ne saura pas vous mettre en contact avec des personnes correspondant réellement avec vos attentes.

Attention également au prix des inscriptions. Ce n'est pas parce que le prix est élevé que le service sera fiable et parfait. Vérifiez plutôt les services annexes proposés ainsi que l'importance que le site accorde au suivi personnalisé auquel ont droit les seniors inscrits.

L'avis d'un créateur de sites de rencontres pour plus de 50 ans

Le fondateur de Lumen, Antoine Argouges, explique que sur les sites de rencontres classiques (genre Tinder ou Meetic), vous pouvez rencontrer des personnes entre 18 et 99 ans. Mais il n'est pas possible de mettre de limite d'âge ni de filtre.

Sur les applications spécialement dédiées aux seniors, les utilisateurs sont au même stade de leur vie, en général. Ils ont des intérêts communs et veulent faire des rencontres sérieuses.

Il existe aujourd'hui des applications qui proposent de chatter gratuitement et de faire des rencontres, comme Lumen.

De plus, sur certains sites, il est possible de s'inscrire avec la photo d'une célébrité ou celle de quelqu'un d'autre. Mais sur Lumen, comme sur d'autres sites, les photos passent par un algorithme ainsi qu'une équipe de modération afin de s'assurer de l'authenticité des profils.

L'avis d'un psychologue sexologue

D'après Sébastien Garnero, sexologue et psychologue, beaucoup de couples se forment après 40 ans. Souvent, les gens divorcent à cette période, les enfants partent de la maison, on a moins de pression professionnelle aussi. C'est un peu comme une seconde jeunesse.

Les sites de rencontres et les applications ont pas mal d'avantages. Ils permettent, déjà, à des gens isolés de se rencontrer. Cela peut aussi aider les personnes qui ne sont pas vraiment dans la séduction.

Pour lui, il faut faire attention au piège de la mystification et aux arnaques aux sentiments. Les seniors se sentant seuls et voulant entrer dans une relation sont la proie parfaite pour des personnes malveillantes. Il faut donc essayer de travailler sur soi afin d'éviter ces arnaques.