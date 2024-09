L’état de santé

L’une des choses qui caractérisent la plupart des personnes âgées est la défaillance de leur état de santé. En effet, plus l’âge avance, plus la résistance du système immunitaire prend un coup.

Avant d’effectuer un voyage senior, il est donc important de s’enquérir de son état de santé.

Faire un bilan de santé

Le bilan de santé est un document qui retrace les résultats de différents tests et examens médicaux. L’objectif est de détecter à l’avance de probables pathologies et de prendre les mesures nécessaires.

Le bilan de santé est délivré par un professionnel qui saura déterminer si le senior est capable d’effectuer un voyage.

Prévoir la trousse à pharmacie

L’âge adulte est marqué par la prise de médicaments de façon quotidienne. La préparation d’une trousse de pharmacie est primordiale dans l’organisation d’un voyage.

Elle doit contenir tous les médicaments prescrits par le professionnel en charge de la santé du senior. Il est recommandé de prévoir une quantité qui dépasse de 3 ou 5 jours votre séjour.

Aussi, la trousse de médicaments doit être accompagnée d’un certificat médical qui permet de prouver l’importance de ces produits. Ce certificat est important pour passer la sécurité de l’aéroport.

Demander un rapport médical

Tout senior qui prépare un voyage et souffre d’une maladie chronique doit demander à son médecin traitant un rapport médical. Ce document est important afin de prendre efficacement en charge le patient durant son voyage.

En effet, au cours du séjour, il peut arriver que l’état de santé s'empire et qu’une intervention médicale urgente soit nécessaire. Dans ce cas précis, le senior va devoir bénéficier d’une EVASAN. Le rapport médical sera d’une grande aide pour le professionnel chargé de l’intervention d’urgence.

Les documents

S’il y a bien une chose qu’il faut minutieusement préparer pour un voyage, ce sont les documents y afférents. Il s’agit des pièces qui sont importantes à la réussite du voyage senior.

La personne âgée est appelée à les ranger en amont afin d’éviter tout risque d’oubli.

Un accent particulier doit être mis sur les pièces d’identité. Celles-ci doivent être valides pendant une période d’un an minimum. Les billets d’avion et de train doivent être réservés et rangés, les horaires renseignés quelque part pour ne pas oublier.

Les billets de réservation d’appartement ou d’hôtel de vacance doivent être mis à portée de main. Les adresses téléphoniques de tous les prestataires sont également à noter dans un calepin.

En somme, il est prudent de réserver un emplacement spécial pour l’ensemble de ces pièces en raison de leur importance.

Les moyens de paiement

En fonction de la destination prévue, les seniors doivent prévoir les moyens de paiement. Ceux-ci varient souvent en fonction du pays.

Pour profiter pleinement des vacances et éviter la survenue de situations inconfortables, il est conseillé de se renseigner sur la monnaie du pays de destination et sur ses pratiques de paiement.

En cas de devise étrangère, le senior doit veiller à faire un échange de monnaie avant d’effectuer son voyage. Il peut également prévoir une carte bancaire de paiement.

La météo

La saison hivernale n’est pas souvent favorable pour les seniors en raison de leur santé. Les professionnels conseillent habituellement de voyager en été. L’objectif est de fuir le froid de l’hiver et profiter de la douce chaleur estivale.

Toutefois, ceci n’est pas une règle standard. La personne âgée a la liberté de choisir sa période de vacances à condition de se préparer en conséquence.

Ainsi, elle doit se renseigner du temps qu’il fait dans le pays de destination durant la période pendant laquelle elle projette de voyager.

En hiver, elle est tenue de prévoir les vêtements qui la garderont au chaud. En été, les vêtements légers sont l’idéal.

Cette précaution permet de préparer la valise en conséquence.

Les habitudes alimentaires

Chaque pays dispose de ses spécialités culinaires. Pour un voyage senior, il est prudent de se renseigner sur les plats qui sont habituellement concoctés dans la région de destination.

Ceci permet de savoir s’ils sont compatibles avec votre état de santé et vos traitements. Il est recommandé d’en parler au médecin qui saura vous conseiller.

Il est aussi possible de cibler les restaurants qui font des spécialités de chez vous.

Le téléphone portable

En voyage, le téléphone portable s’avère utile. Il permet de retrouver le chemin ou encore de contacter des compagnies de transport. Le plus important est qu’il permet de donner régulièrement de nouvelles aux proches.

Le senior qui prépare un voyage doit vérifier s’il peut contacter ses proches depuis son pays d’accueil. Il doit donc se renseigner sur les conditions de réseau téléphonique, d’accès à Internet ainsi que les coûts.

Les activités

Pour réussir un voyage senior, il faut penser et prévoir en amont les activités à réaliser. Ceci permet de passer d’agréables moments.

La personne adulte a le choix entre une multitude d’activités :

les circuits-découvertes ;

les balades ;

la randonnée ;

le yoga ;

les cours d’art.

Dresser une liste des activités prévues permet de vivre intensément chaque seconde du voyage.

Une planification minutieuse d’un voyage senior est bénéfique pour la personne âgée.