6 étapes simples pour démarrer votre jardin paysager cet automne

1. Planification et design : commencez avec une vision

Avant de mettre la main à la pâte, prenez un moment pour observer votre jardin. Quels sont les coins ensoleillés et ombragés ? Où aimeriez-vous installer un banc pour vous reposer ou une petite fontaine pour écouter le murmure de l’eau ? Dessinez un petit croquis de votre espace en y intégrant ces éléments. Pensez également à un thème pour votre jardin : préférez-vous un jardin méditerranéen avec des oliviers et des lavandes, ou un coin plus sauvage avec des herbes folles et des arbustes indigènes ?

2. Préparation du sol : la clé d’un beau jardin

L’automne est le moment idéal pour préparer votre terrain. Profitez de la douceur du sol pour retirer les mauvaises herbes et amender la terre avec du compost ou du fumier bien décomposé. Cela enrichira le sol et le préparera à recevoir vos futures plantations. Pensez à ce que vous avez appris au fil des ans : un sol bien préparé, c’est un jardin qui vous remerciera en beauté.

3. Choix des plantes : misez sur la simplicité et l’efficacité

L’automne est parfait pour planter des vivaces, des arbustes et même des bulbes qui fleuriront au printemps. Les chrysanthèmes, les asters, et les pensées sont des choix judicieux qui apportent couleur et vie en cette saison. Pensez aussi à planter des arbres ou des arbustes qui donneront de la structure à votre jardin, comme le buis ou le houx. Ces plantes robustes s’adapteront bien à leur nouvel environnement avant l’arrivée de l’hiver.

4. Installation des structures de base : organisez votre espace

Pour que votre jardin soit non seulement beau mais aussi pratique, pensez à installer des allées et des bordures. Cela vous aidera à structurer l’espace et à faciliter vos déplacements. En automne, le sol est souvent plus facile à travailler, ce qui simplifie la pose de bordures en bois ou en pierre. N’oubliez pas d’ajouter des éléments décoratifs, comme une petite statue ou un banc, qui apporteront du charme à votre jardin.

5. Entretien minimal et préparation pour l’hiver : assurez vos arrières



Une fois vos plantes en place, recouvrez le sol d’un paillis. Cela protégera les racines du froid, conservera l’humidité, et réduira les mauvaises herbes. Arrosez bien vos plantes avant les premières gelées pour les aider à affronter l’hiver. Enfin, n’oubliez pas de planifier l’installation d’un système d’arrosage si nécessaire : c’est un investissement qui vous facilitera grandement la vie l’été prochain.

6. Penser à long terme : préparez le printemps dès maintenant

L’automne est aussi la saison idéale pour planter des bulbes de tulipes, de jonquilles, ou de crocus. Ces petites merveilles fleuriront au printemps et vous offriront un spectacle coloré après les mois d’hiver. Réfléchissez également à vos envies futures : aimeriez-vous un potager, une haie persistante, ou encore quelques arbres fruitiers ? Planifiez dès maintenant pour un jardin qui évoluera avec vous.