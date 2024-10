Attirez les écureuils chez vous grâce à ces astuces pratiques et observez-les de près

Créez un jardin accueillant : des arbres, des abris, et un environnement naturel

Des arbres, le cœur de leur habitat

Les écureuils sont des animaux arboricoles, ce qui signifie qu’ils passent la majorité de leur vie dans les arbres. Si votre jardin manque de végétation, il sera difficile de les attirer. Les chênes, noisetiers, et pins sont particulièrement prisés car ils offrent non seulement des abris, mais aussi des sources de nourriture (noix, glands, et pommes de pin).

Si vous n'avez pas encore d'arbres matures, pensez à planter des arbres à croissance rapide comme le bouleau ou le peuplier pour offrir rapidement un habitat aux écureuils.

Notre conseil : Plantez des arbres indigènes qui produisent des fruits comestibles pour les écureuils. Non seulement ils fourniront une source de nourriture naturelle, mais ils contribueront aussi à la biodiversité de votre jardin.

Installez des nichoirs et abris pour écureuils

Si vos arbres ne sont pas encore assez grands, ou si vous souhaitez offrir un abri supplémentaire, les nichoirs spécifiques pour écureuils sont une excellente solution. Ces abris doivent être installés en hauteur, de préférence à environ 4 mètres du sol, et loin des prédateurs tels que les chats.

Remplissez-les de matériaux doux comme de la mousse, des feuilles ou de la laine pour que les écureuils puissent s’y installer confortablement.

Notre conseil : Orientez l'ouverture du nichoir vers l'est ou le sud pour les protéger du vent et des intempéries, tout en leur offrant un environnement calme et abrité.

Offrez un festin aux écureuils : nourriture adaptée et mangeoires bien placées

Des noix et graines, leurs aliments préférés

Les écureuils sont omnivores, mais ils adorent particulièrement les noix, glands, noisettes, et graines de tournesol. Laisser ces délices à leur disposition, au pied des arbres ou dans des mangeoires spécifiques, est un excellent moyen de les attirer. Les mangeoires pour écureuils sont conçues pour être ouvertes par ces petits rongeurs malins, tout en restant hors de portée des autres animaux.

Bon à savoir : Placez la mangeoire suffisamment haut (environ 2-3 mètres) pour que les écureuils puissent accéder à la nourriture en toute sécurité. Vous pouvez aussi ajouter des aliments variés tels que des pommes et carottes, qui sont d’excellentes sources d’énergie.

Aliments recommandés Pourquoi c’est idéal pour les écureuils Noix (noisettes, noix) Riche en graisses et en protéines, parfait pour l’hiver Glands, graines de tournesol Facile à manger et à stocker pour plus tard Pommes, baies Apport en vitamines et hydratation Carottes, légumes crus Source de fibres pour une bonne digestion

De l’eau, un élément souvent négligé

Même si les écureuils peuvent trouver de l’eau dans la nature, leur offrir un point d’eau dans votre jardin est un atout supplémentaire. Une petite fontaine ou un abreuvoir placé à une hauteur sécurisée (pour éviter les prédateurs) les incitera à venir régulièrement.

Changez l’eau tous les jours pour éviter la stagnation et la prolifération de moustiques. Un petit bassin sécurisé ou une coupelle fera parfaitement l’affaire.

Offrez-leur un environnement sécurisé : éloignez les dangers

Préservez-les des prédateurs

Les écureuils, bien que très agiles, peuvent se retrouver en danger face aux prédateurs comme les chats ou chiens. Pour garantir leur sécurité, placez les mangeoires et nichoirs suffisamment haut et loin des murs ou clôtures que les prédateurs pourraient escalader.

Une astuce simple consiste à installer des entonnoirs inversés sur les troncs d’arbres, empêchant ainsi les chats de grimper.

Laissez des zones sauvages pour leur confort

Les écureuils sont également friands des endroits naturels et désordonnés où ils peuvent se cacher. Laisser quelques tas de feuilles ou du bois mort dans un coin du jardin leur fournit un environnement sécurisant et propice à la construction de nids supplémentaires. Contrairement aux jardins trop « propres », un espace un peu sauvage les attirera davantage.

Observez-les sans les déranger : patience et discrétion

La distance, le secret pour une observation réussie

Les écureuils sont des animaux timides et facilement effrayés par les mouvements brusques. Pour les observer de près, il est préférable d’adopter une approche discrète. Installez-vous à une distance raisonnable, idéalement avec des jumelles ou un téléobjectif, pour profiter de leurs acrobaties sans les déranger.

Les écureuils sont particulièrement actifs tôt le matin ou en fin d’après-midi. C’est le moment idéal pour les voir grimper aux arbres ou cacher leurs provisions pour l’hiver.

Respectez leur nature sauvage

Même s’ils s’aventurent dans votre jardin, les écureuils restent des animaux sauvages. Il est important de ne pas essayer de les apprivoiser ou de les nourrir à la main. Laisser un espace de liberté et de respect est essentiel pour leur bien-être.

Un jardin vivant et en harmonie avec la nature

Attirer des écureuils dans votre jardin, c’est bien plus qu’un simple spectacle. C’est un geste en faveur de la biodiversité, qui contribue à un environnement sain et équilibré. En suivant ces quelques astuces, vous offrez à ces adorables rongeurs un lieu où se nourrir, s’abriter et prospérer en toute sécurité. Et qui sait ? Vous pourriez bientôt être témoin de leurs courses effrénées d’arbre en arbre, tout en profitant d’un jardin en pleine harmonie avec la nature.

Alors, prêt à accueillir vos nouveaux visiteurs ? Transformez dès aujourd’hui votre espace extérieur en refuge pour écureuils et découvrez le plaisir d’observer ces petits acrobates chez vous.