Ne récoltez plus jamais le basilic de cette manière ! On vous explique la méthode à suivre pour favoriser la repousse

Pourquoi ne pas récolter n’importe comment ?

Le basilic est une plante sensible à la manière dont il est taillé. En arrachant les feuilles au hasard ou en coupant trop bas sur la tige, vous risquez de ralentir sa croissance, voire de stresser la plante. L’objectif est de stimuler la production de nouvelles feuilles plutôt que de laisser la plante s'épuiser.

Les étapes pour une récolte réussie

1. Attendez que la plante soit prête

Avant de commencer à récolter, il est important de s’assurer que la plante est suffisamment mature. Attendez que votre basilic mesure entre 15 et 20 cm de hauteur avec plusieurs paires de feuilles bien développées​.

2. Coupez au bon endroit

La clé pour une récolte efficace est de couper juste au-dessus d’un nœud, c’est-à-dire l’endroit où deux feuilles se rejoignent sur la tige. Cela permettra à la plante de produire deux nouvelles tiges à partir de ce point, favorisant ainsi une croissance plus dense​.

3. N’en faites pas trop d’un coup

Une autre règle à suivre est de ne jamais couper plus d’un tiers de la plante à la fois. Cela donne au basilic le temps de se régénérer et de continuer à produire des feuilles fraîches tout au long de la saison​.

Astuces pour maximiser la récolte

1. Pincez les fleurs

Dès que vous voyez apparaître des fleurs, pincez-les immédiatement. Le basilic met toute son énergie dans la floraison, ce qui peut ralentir la production de feuilles. En retirant les fleurs, vous encouragez la plante à se concentrer sur la croissance des feuilles​.

2. Récoltez tôt le matin

La récolte du basilic est idéale tôt le matin, lorsque les huiles essentielles des feuilles sont les plus concentrées, ce qui leur donne une saveur plus intense. Assurez-vous que les feuilles sont sèches avant de couper​.

Que faire avec les restes ?

Après avoir récolté les feuilles et les tiges, ne jetez pas les chutes ! Les tiges coupées peuvent être utilisées pour faire pousser de nouvelles plantes. Placez-les dans un verre d’eau, et en quelques jours, des racines commenceront à se former. Vous pourrez alors les planter et profiter de basilic frais toute l’année, même en hiver​.

Les erreurs à éviter

Couper à la base de la tige : Cela pourrait nuire à la plante en la privant de ses grandes feuilles essentielles.

: Cela pourrait nuire à la plante en la privant de ses grandes feuilles essentielles. Ne pas tailler régulièrement : Laisser le basilic pousser sans le tailler peut le rendre "filandreux" et limiter la production de feuilles.

Comment conserver les feuilles de basilic une fois coupées

Après avoir récolté votre basilic, il est essentiel de bien conserver les feuilles pour préserver leur fraîcheur et leur saveur. Voici plusieurs méthodes pour prolonger leur durée de vie :

1. Conservation à court terme

Si vous avez l'intention d'utiliser les feuilles rapidement (dans les 48 heures), placez-les dans un verre d'eau comme un bouquet de fleurs. Couvrez les feuilles d’un sac plastique et laissez le tout à température ambiante, loin de la lumière directe du soleil. Cette méthode garde les feuilles fraîches sans les flétrir trop vite​.

2. Conservation au réfrigérateur

Pour une conservation plus longue (3 à 5 jours), vous pouvez également envelopper les feuilles dans du papier absorbant humide puis les mettre dans un sac plastique hermétique ou un contenant. Cela permet d’éviter le dessèchement tout en maintenant l’humidité​.

3. Congélation

Pour conserver le basilic pendant plusieurs mois, congelez les feuilles. Deux options sont possibles :

Feuilles entières : Blanchissez les feuilles pendant quelques secondes dans l’eau bouillante, plongez-les immédiatement dans de l’eau glacée, puis séchez-les soigneusement avant de les congeler à plat sur une plaque. Une fois congelées, transférez-les dans un sac de congélation​ .

: Blanchissez les feuilles pendant quelques secondes dans l’eau bouillante, plongez-les immédiatement dans de l’eau glacée, puis séchez-les soigneusement avant de les congeler à plat sur une plaque. Une fois congelées, transférez-les dans un sac de congélation​ Pesto congelé : Mixez les feuilles avec de l'huile d'olive pour obtenir un pesto, puis versez le mélange dans des bacs à glaçons. Une fois congelés, démoulez les cubes et conservez-les dans un sac de congélation. Cela permet de garder toute la saveur du basilic, parfait pour vos plats tout au long de l’année​ .

4. Séchage

Bien que cette méthode soit moins idéale pour conserver toute la saveur du basilic frais, vous pouvez sécher les feuilles en les suspendant à l’air libre dans un endroit sec et ombragé. Une fois bien sèches, conservez-les dans un contenant hermétique à l’abri de la lumière. Le basilic séché peut être utilisé dans les plats cuisinés mais aura un goût moins intense​.

Bon plan : le basilic en intérieur

Si vous voulez prolonger la vie de votre basilic durant l'hiver, pensez à le cultiver en intérieur. Il suffit de le transplanter dans un pot et de le placer près d’une fenêtre ensoleillée. Cela vous permettra de profiter de basilic frais même pendant les mois froids

N’attendez plus, mettez en pratique ces astuces et redonnez à votre basilic toute sa vigueur !