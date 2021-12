Les types de portes de garage en fonction de l’ouverture

Pour décider de quel type d’ouverture choisir pour votre porte de garage, vous devez étudier l’espace dont vous disposez, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du garage et la disposition des murs et du plafond.

La porte enroulable

La porte de garage enroulable est composée de plusieurs lames généralement en aluminium ou en PVC. Les lames sont liées entre elles et s’enroulent dans un caisson ou coffre fixé au plafond ou derrière le linteau de la porte. Son fonctionnement rappelle celui des volets roulants ou des rideaux métalliques et est parfaitement adapté à la mécanisation. Ce type de porte permet un gain d’espace et est idéal pour les garages manquant d’espace à l’intérieur et à l’extérieur.

La porte coulissante

Elle est composée d’un ou de deux battants qui glissent sur des rails parallèlement au mur. Ce type de porte présente l’avantage de ne pas déborder sur l’extérieur et est donc idéal pour les garages donnant directement sur la rue.

La porte sectionnelle

Les panneaux articulés de cette porte coulissent vers le haut sur des rails verticaux. La porte sectionnelle est elle aussi adaptée aux espaces réduits.

La porte pliante

Aussi appelée porte accordéon. Elle est composée de plusieurs battants articulés qui s’ouvrent en accordéon, c’est-à-dire en se repliant sur le côté. Elle est plus encombrante en profondeur.

La porte battante

C’est la porte simple, habituelle. Composée d’un ou deux vantaux, elle s’ouvre sur l’extérieur. Elle est encombrante et peut être compliquée à manœuvrer.

La porte basculante

Elle est composée d’un seul panneau qui bascule vers le haut pour s’ouvrir. Il existe deux mécanismes d’ouverture. La porte basculante à bras d’équilibrage, aussi appelée porte débordante, est dotée de rails qui guident l’ouverture le long des murs. La porte basculante à contrepoids bascule quant à elle grâce à un système de contrepoids fixé en hauteur.

L’avantage de la porte coulissante est d’être facilement manœuvrable.

Le choix du matériau pour votre porte de garage

Le matériau de votre porte de garage est déterminant, évidemment pour les finitions et l’aspect esthétique, mais surtout pour répondre aux exigences de sécurité de votre garage.

Le PVC

Le PVC ou polychlorure de vinyle est un matériau plastique très répandu, durable et très bon marché. Il est très léger et ne nécessite pas d’entretien en dehors du nettoyage habituel. Si vous optez pour ce matériau, vous obtenez un bon rapport qualité-prix, mais la solidité et la tenue des couleurs peuvent laisser à désirer avec le temps.

Le bois

Il est apprécié parce qu’il est écologique et esthétique, il s’adapte à tous les styles architecturaux, traditionnels ou modernes. Il est toutefois plus coûteux que le PVC et nécessite beaucoup d’entretien et de traitements contre les insectes, les champignons et l'humidité. Il a aussi l’inconvénient d’être lourd et parfois difficile à manœuvrer.

L’aluminium

C’est un matériau solide et léger. Il est résistant à la rouille et à l’usure et ne nécessite pas d’entretien particulier. Son prix peut être élevé, mais il garantit une longue durée de vie. Il est peu isolant, mais des fabricants proposent des portes de garage en aluminium dotées d'une couche isolante supplémentaire en mousse ou en d’autres matériaux.

L’acier

L’acier est un alliage résistant, robuste et très durable. Il garantit le meilleur niveau de sécurité pour une porte de garage, mais il nécessite un traitement anticorrosion à renouveler régulièrement.