Ces 5 erreurs dans votre routine d’arrosage ruinent vos plantes d’intérieur

Erreur n°1 : Arroser toujours selon un planning fixe (et rigide)

On a tous cette envie de bien faire : arroser chaque lundi ou vendredi, sans déroger à la règle. Mais voici le problème : les plantes n’ont pas d’horloge biologique réglée sur votre agenda. Elles réagissent à des facteurs comme la saison, la température ou la lumière.

Par exemple, en hiver, vos plantes entrent en dormance et consomment moins d’eau. En revanche, au printemps, leur croissance reprend, et elles auront plus soif.

Le bon réflexe :

Observez le sol ! Touchez-le avec le doigt : s’il est sec en surface mais humide en profondeur, patientez avant d’arroser. Si le sol est complètement sec, il est temps d’arroser.

Adaptez-vous à la météo. Une semaine grise et froide ? Moins d'eau. Une vague de chaleur avec du soleil ? Plus d'eau.

Erreur n°2 : Trop d’amour… donc trop d’eau

L’une des erreurs les plus fréquentes, c’est de vouloir trop bien faire. Sur-arroser, c’est le meilleur moyen de noyer vos plantes et de provoquer la pourriture des racines. Une plante qui souffre d’un excès d’eau montre souvent des feuilles jaunes, flétries, et finit par dépérir. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, une plante qui a l’air “molle” est souvent trop arrosée.

Le bon réflexe :

Investissez dans un testeur d’humidité ou apprenez à vérifier manuellement. Si le terreau est encore humide à 2 cm de profondeur, attendez quelques jours.

Laissez les racines respirer. Si vous avez peur de trop arroser, partez du principe qu'une plante tolérera plus facilement un petit manque d'eau qu'un excès.

Erreur n°3 : Négliger les besoins spécifiques de chaque plante

Une fougère et un cactus n’ont pas du tout les mêmes attentes en matière d’arrosage. Pourtant, beaucoup de jardiniers amateurs les traitent de la même façon. Résultat ? Une plante meurt de soif, pendant que l’autre baigne dans l’eau.

Les plantes qui aiment l’humidité :

Fougères, calathéas, alocasias.

Besoin d’un sol légèrement humide en permanence, mais pas détrempé.

Les plantes qui préfèrent la sécheresse :

Cactus, succulentes, sansevierias.

Un arrosage espacé, une fois que le sol est totalement sec.

Le bon réflexe :

Apprenez à connaître vos plantes : recherchez leurs besoins spécifiques pour leur offrir un arrosage adapté.

Mettez une étiquette ou une note sur le pot pour vous souvenir de leur préférence.

Erreur n°4 : Utiliser une eau inappropriée

Vous pensez bien faire en utilisant directement l’eau du robinet ? Attention ! L’eau calcaire et chlorée peut nuire à certaines plantes sensibles. De plus, une eau trop froide peut choquer leurs racines.

Le bon réflexe :

Laissez reposer l’eau du robinet pendant 24 heures pour évacuer le chlore.

Si vous avez des plantes délicates, utilisez de l'eau de pluie ou de l'eau filtrée.

Toujours à température ambiante ! Une eau trop froide est l’équivalent pour vos plantes d’une douche glaciale pour vous.

Erreur n°5 : Oublier le drainage (et les pots mal conçus)

Un beau cache-pot sans trou, c’est esthétique, mais c’est un piège pour vos plantes. Sans drainage, l’eau stagne au fond du pot, asphyxiant les racines et provoquant des moisissures. Et même avec un trou, un terreau mal choisi peut retenir trop d’eau.

Le bon réflexe :

Vérifiez que chaque pot a un trou de drainage pour évacuer l’eau en excès.

Ajoutez une couche de billes d'argile au fond du pot pour éviter que les racines ne trempent.

Utilisez un terreau adapté : les cactus et succulentes ont besoin d'un substrat léger, tandis que les plantes tropicales préfèrent un terreau qui retient un peu d'humidité.

Les erreurs et leurs solutions

Erreur Impact sur les plantes Solution Arroser selon un planning fixe Stress hydrique, excès ou manque d’eau Observer le sol et les besoins réels Trop arroser Pourriture des racines, feuilles jaunes Tester l’humidité du terreau Négliger les besoins spécifiques Plantes trop arrosées ou pas assez Identifier les préférences de chaque plante Eau inadaptée (froide, calcaire) Stress racinaire, dépérissement Utiliser une eau reposée ou filtrée Pas de drainage dans les pots Racines asphyxiées, stagnation d’eau Pots avec trou + billes d’argile au fond

Vos plantes méritent un arrosage réfléchi

L’arrosage est un art qui demande un peu de pratique, mais avec ces conseils, vous avez tout ce qu’il faut pour éviter les erreurs fatales. Vos plantes d’intérieur vous remercieront avec des feuilles éclatantes et une croissance vigoureuse.