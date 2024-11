Cet arbuste doré illumine les jardins d’hiver : voici pourquoi vous devez planter un mimosa maintenant !

Le mimosa, avec sa floraison dorée et son parfum délicat, est un véritable trésor pour les jardiniers. Cet arbuste originaire d’Australie ne se contente pas d’égayer nos espaces extérieurs, il apporte également une touche de chaleur et de lumière au cœur de l’hiver. Alors pourquoi ne pas lui offrir une place de choix dans votre jardin ? Voici tout ce que vous devez savoir pour planter et profiter pleinement de cet arbuste exceptionnel.