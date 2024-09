Voici comment entretenir votre lavande en septembre pour une explosion de fleurs

Pourquoi entretenir la lavande en septembre ?

Il est naturel de penser que la lavande, robuste et résistante, peut se débrouiller seule. Erreur courante ! Sans taille annuelle, elle risque de devenir un buisson de bois sec et de se dégarnir à la base. Septembre est le mois idéal pour intervenir : la floraison est terminée et les tiges ont commencé à se lignifier.

C'est le moment d’agir pour empêcher la formation de bois dur, car sur celui-ci, aucune nouvelle pousse ne viendra.

N'oubliez pas les jeunes plants

Si vous avez récemment planté de la lavande, vous pourriez être tenté de la laisser tranquille. Mais non ! La taille annuelle, même pour les jeunes plants, leur permet de garder une forme compacte et d'encourager une floraison plus dense l'année suivante.

Comment tailler la lavande : étapes à suivre

La taille de la lavande peut sembler délicate, mais en suivant quelques règles simples, vous obtiendrez de superbes résultats :

1. Choisir le bon outil

Utilisez un sécateur propre et bien affûté pour effectuer une coupe nette. Les ciseaux de jardinage sont également une bonne option pour les plus petites branches.

2. Tailler après la floraison

Coupez les tiges florales fanées juste au-dessus d'une feuille. Ensuite, réduisez les jeunes pousses de ⅔ de leur longueur. Cela favorisera une forme buissonnante et compacte. Ne taillez jamais sur le bois sec, car la lavande ne produit pas de nouvelles pousses à cet endroit.

3. Éviter la taille trop sévère

Sur les plants de lavande plus âgés, limitez la coupe à environ 10 cm pour ne pas les traumatiser. Si vous taillez trop drastiquement, le risque est que la plante ne se régénère pas.

4. Ne jetez pas les fleurs coupées !

Les fleurs de lavande séchées constituent un excellent parfum naturel pour les placards et les armoires. Petite astuce : mettez-les dans de petits sachets en coton pour embaumer votre linge.

Tableau récapitulatif de la taille de la lavande

Étape Actions à Réaliser Outils Sécateur propre et affûté Moment Septembre, après la floraison Taille des tiges Couper les tiges florales fanées, puis réduire les jeunes pousses de ⅔ Bois sec Ne jamais tailler sur du bois sec Taille des vieux plants Ne pas couper plus de 10 cm

Profitez de la taille pour multiplier la lavande

Saviez-vous que vous pouvez profiter de la taille pour multiplier vos plants de lavande ? Voici comment faire des boutures simples et économiques :

1. Prélever les boutures

Après avoir taillé, choisissez des tiges semi-ligneuses de 5 à 10 cm de long. Retirez les feuilles sur la partie inférieure.

2. Planter les boutures

Plantez les tiges dans un pot avec un substrat bien drainant. Astuce : placez le pot à l’abri du vent et à la mi-ombre. Les boutures développeront des racines en 6 à 8 semaines. Pensez à garder le substrat humide pendant cette période.

3. Transplanter au printemps

Une fois les boutures enracinées, repiquez-les dans des godets individuels et gardez-les à l’abri du gel pendant l’hiver. Au printemps, elles seront prêtes à être transplantées en pleine terre. Coupez la tête des boutures pour forcer la ramification.

Attention à l’humidité !

La lavande redoute l'excès d’humidité. En septembre, le sol est souvent encore sec, mais si l'automne s'annonce pluvieux, veillez à ce que le sol soit bien drainé. Si vous cultivez la lavande en pot, assurez-vous qu'il y ait des trous de drainage et évitez les soucoupes pleines d'eau.

Notre conseil : Pour protéger la lavande des excès d'humidité, pensez à utiliser un paillis. Les coques de cacao sont idéales : elles apportent une touche décorative et dégagent une odeur agréable tout en gardant le sol au sec.

Un entretien simple pour une explosion de fleurs

La lavande est une plante merveilleuse, mais elle a besoin d'un peu d'attention. Ne la laissez pas « vivre sa vie » sans intervention ! En suivant ces gestes simples, vous vous assurerez un jardin embaumé de lavande dès l'été prochain. Alors, armez-vous de votre sécateur et faites de septembre le mois de la lavande !

Bon à savoir : Dans le sud de la France, les cultivateurs de lavande disent souvent : « La lavande aime être coiffée, mais pas scalper ! » Cela signifie qu’une taille régulière et modérée est la clé pour avoir de beaux plants. Alors, taillez sans hésitation, mais avec douceur.

Maintenant que vous avez toutes les astuces en main, il ne vous reste plus qu’à passer à l’action. Votre lavande vous en remerciera en vous offrant une explosion de fleurs parfumées l’été prochain !