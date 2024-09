Débuter en jardinage après 60 ans : appliquez ces conseils simples pour un beau jardin sans tracas

1. Choisissez des outils adaptés

Au fil des années, notre corps change, et il est important de choisir des outils ergonomiques pour éviter les douleurs musculaires ou articulaires. Optez pour des outils légers avec des manches longs pour éviter de vous pencher trop souvent. Par exemple, un sécateur à manche télescopique ou une bêche légère avec une poignée ergonomique peuvent faire toute la différence.

2. Créez un jardin à votre mesure

Aménagez votre jardin de manière à minimiser les efforts physiques. Pensez aux jardinières surélevées qui vous évitent de vous baisser, ou encore aux plantes en pot que vous pouvez facilement déplacer. Cela vous permet de jardiner debout ou assis, réduisant ainsi les contraintes sur le dos et les genoux.

3. Privilégiez les plantes faciles d’entretien

Pour éviter de passer trop de temps à entretenir votre jardin, choisissez des plantes résistantes et faciles à cultiver. Les vivaces et les arbustes nécessitent peu d’entretien et apportent une belle touche de verdure toute l’année. Pensez aussi aux plantes aromatiques comme le thym ou la lavande, qui sont non seulement faciles à cultiver mais aussi utiles en cuisine.

4. Ne négligez pas votre corps

Le jardinage peut parfois solliciter des muscles que l’on n’utilise pas souvent. N’oubliez pas de faire des étirements avant et après vos sessions de jardinage pour éviter les courbatures. Portez également des gants de jardinage pour protéger vos mains et des chaussures robustes pour assurer votre stabilité sur tous types de terrains.

Le jardinage est aussi une affaire de plaisir. Prenez le temps d’apprécier chaque étape, du semis à la récolte. Impliquez vos proches, petits-enfants ou amis dans vos projets de jardinage ; c’est une excellente manière de partager des moments conviviaux tout en restant actif.

5. Organisez votre espace pour plus de confort

Divisez votre jardin en petits espaces faciles à gérer. Utilisez des bacs de compostage proches de vos plantations pour limiter les déplacements, et installez un système d’arrosage automatique pour simplifier l’entretien. Vous pouvez aussi prévoir des zones de repos avec un banc ou une chaise confortable à l’ombre, où vous pourrez vous détendre après avoir travaillé.

Le jardinage peut être une source de grande satisfaction à tout âge. En prenant quelques précautions et en adaptant vos pratiques, vous pouvez profiter pleinement de cette activité tout en préservant votre santé et votre bien-être. Alors, n’attendez plus, enfilez vos gants et commencez à planter vos rêves dans votre jardin !