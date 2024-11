Dernière chance pour des jacinthes au jardin : plantez-les avant fin novembre en suivant ces conseils pour une floraison spectaculaire

L’automne touche à sa fin, et si vous souhaitez voir des jacinthes illuminer votre jardin au printemps, c’est le moment ou jamais de les planter. Ces fleurs aux couleurs éclatantes et au parfum enivrant nécessitent une plantation avant les premières gelées pour offrir leur meilleure floraison. Voici un guide détaillé et pratique pour réussir la mise en terre de vos jacinthes avant la fin novembre et garantir une explosion de couleurs dès les premiers jours du printemps.