Éboueurs, pompiers… Ces faux vendeurs de calendriers frappent à votre porte pour vous arnaquer !

Pourquoi les fêtes attirent-elles les faux vendeurs de calendriers ?

En fin d’année, beaucoup de gens sont prêts à donner un peu d’argent aux travailleurs qui leur rendent service au quotidien. Les faux vendeurs de calendriers en profitent pour se fondre dans le paysage des vrais éboueurs, pompiers ou facteurs qui viennent vendre leurs calendriers pour soutenir leurs associations.

Mais derrière leur sourire et leurs déguisements, ces imposteurs cherchent à tirer profit de la générosité des résidents, en particulier des personnes âgées ou isolées.

Le but de ces faux vendeurs ? Obtenir de l’argent en se faisant passer pour des professionnels du service public ou même, dans certains cas, s’introduire chez les résidents pour voler des objets de valeur.

Les seuls professionnels autorisés à vendre des calendriers

Sachez qu’en France, seules deux catégories de professionnels sont réellement autorisées à vendre des calendriers en porte-à-porte : les pompiers et les facteurs.

Les pompiers se présentent généralement en tenue officielle et possèdent une carte d’identification. Ils collectent des dons pour leurs associations et remettent toujours un reçu officiel pour toute contribution.

se présentent généralement en tenue officielle et possèdent une carte d’identification. Ils collectent des dons pour leurs associations et remettent toujours un reçu officiel pour toute contribution. Les facteurs, quant à eux, peuvent être en civil mais doivent aussi pouvoir prouver leur identité. En cas de doute, n’hésitez pas à leur demander de justifier leur appartenance à La Poste.

Comment se méfier des faux éboueurs

Les éboueurs, bien que souvent associés aux calendriers, ne sont pas officiellement autorisés à les vendre. Si une personne prétendant être éboueur frappe à votre porte avec un calendrier, il est possible qu’il s’agisse d’un faux vendeur.

Pour plus de sécurité, vous pouvez vérifier auprès de votre mairie ou de votre communauté de communes pour savoir si une vente de calendrier par des éboueurs est autorisée dans votre région.

Profession Autorisation de vente de calendrier À vérifier Pompiers Oui En tenue officielle et carte d'identité Facteurs Oui Justificatif d'identité de La Poste Éboueurs Non, sauf exception Renseignez-vous auprès de la mairie

Comment distinguer les vrais vendeurs des faux ?

Pour éviter les arnaques, voici quelques astuces simples qui peuvent vous aider à reconnaître les faux vendeurs :

Demandez une pièce d'identité : Les vrais pompiers et facteurs pourront facilement justifier leur identité avec une carte officielle. Observez la tenue : Les pompiers en mission de vente de calendriers sont généralement en uniforme. Un vendeur en civil prétendant être pompier devrait immédiatement éveiller votre méfiance. Vérifiez les reçus : Les pompiers, par exemple, remettent toujours un reçu officiel en échange de tout don. Si ce n'est pas le cas, soyez prudent. Contactez votre mairie en cas de doute : Certaines mairies publient la liste des vendeurs de calendriers autorisés dans votre commune, ou peuvent vérifier pour vous.

Que faire en cas de doute sur un vendeur de calendrier ?

Si une personne à votre porte vous semble suspecte, il est préférable de prendre quelques précautions pour éviter tout risque.

Ne laissez pas l’inconnu entrer chez vous : Même si le vendeur est convaincant, évitez de le faire entrer, surtout si vous êtes seul(e).

: Même si le vendeur est convaincant, évitez de le faire entrer, surtout si vous êtes seul(e). Signalez tout comportement suspect : En cas de doute ou de malaise, contactez la gendarmerie ou la police en appelant le 17 pour signaler une activité suspecte.

: En cas de doute ou de malaise, contactez la gendarmerie ou la police en appelant le 17 pour signaler une activité suspecte. Informez vos proches et voisins : Les personnes âgées ou vivant seules sont souvent les cibles privilégiées de ces arnaques. Prévenez votre entourage pour qu’ils soient vigilants.

Exemples récents d'arnaques aux faux vendeurs de calendriers

Les arnaques aux faux vendeurs de calendriers ne datent pas d’hier, mais elles prennent de l’ampleur chaque année. À Paris et dans plusieurs grandes villes, des résidents ont signalé des visites suspectes de faux pompiers ou éboueurs.

Dans plusieurs cas, ces imposteurs ont réussi à s’introduire dans les domiciles pour voler des objets de valeur. Les autorités rappellent donc que la vigilance est de mise pour éviter toute mésaventure.

Comment se protéger de ces arnaques

Il est possible de se prémunir contre les arnaques aux faux vendeurs de calendriers en suivant quelques règles de prudence :

Équipez-vous d’un judas : Cela permet de vérifier qui se trouve devant votre porte avant de l’ouvrir. Installez un interphone ou une caméra : Vous pourrez demander l’identité des visiteurs sans avoir besoin d’ouvrir la porte. Informez-vous sur les pratiques locales : Certaines communes publient la liste des vendeurs autorisés, ce qui peut vous aider à éviter les mauvaises surprises. Prévoyez un montant en liquide : Pour soutenir les vrais pompiers et facteurs, préparez de petits billets. Cela vous permet de faire un geste sans risquer de manipuler de grosses sommes devant un inconnu.

Soyez vigilant et informé

Les arnaques aux faux vendeurs de calendriers exploitent la période des fêtes et la générosité des gens pour en tirer profit. En restant vigilant et en connaissant les pratiques des véritables vendeurs, vous pouvez éviter de tomber dans le piège. Restez attentif, informez vos proches et n’hésitez pas à demander des justificatifs. En suivant ces simples précautions, vous contribuerez à décourager ces escrocs et à protéger votre domicile.