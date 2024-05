Faire le ménage le plus souvent possible

Voir une maison en désordre ne donne pas très envie de faire le ménage. C’est pour cette raison qu’il est préférable de nettoyer au fur et à mesure plutôt que de laisser s’accumuler de la vaisselle dans l’envie ou un tas de linge à repasser.

En faisant le ménage régulièrement, cela évite d’avoir trop de choses à faire ensuite. Cela est valable pour tout le monde mais plus particulièrement pour les seniors car ils se fatiguent plus rapidement. Il faut prendre quelques minutes pour faire la vaisselle à chaque fin de repas plutôt que de laisser s’accumuler une pile d’assiettes.

Après avoir utilisé un objet, il est préférable de le ranger à sa place immédiatement plutôt que de le laisser traîner. Cette méthode est vraiment adaptée aux seniors car elle leur permet de gagner du temps et d’avoir une maison bien rangée en toute circonstance.

Investir dans le bon équipement électroménager

Les nouvelles technologies sont pensées pour faciliter notre quotidien. C’est le cas des appareils électroménagers qui ne cessent de se moderniser depuis quelques années. Ils deviennent ainsi de véritables alliés pour garder une maison propre et en ordre.

À titre d’exemple, l’aspirateur balai a remplacé l’aspirateur traîneau. Celui-ci permet de faire sans difficulté l’entretien des sols quel que soit le revêtement. Différents modèles existent, dont certains plus performants et modernes que d’autres, avec des options précises.

Autre avantage : il n’y a plus de risque de se prendre les pieds dans le fil et de chuter.

Et pour n’avoir vraiment rien à faire, rien de mieux que l’aspirateur robot. Il suffit de le programmer et de le laisser faire. Il élimine la poussière et réussit à contourner les obstacles qui se trouvent sur son chemin grâce à des capteurs. Avec les appareils 2-en-1 il est possible de nettoyer le sol en même temps. Le tout sans se fatiguer car le robot aspirateur peut être mis en route avant de partir de chez soi pour plusieurs heures.

Une machine à laver intelligente peut être d’une grande aide pour les personnes âgées qui ont parfois des difficultés avec les appareils plus modernes. Elle évalue le poids du linge ainsi que son degré de saleté et calcule la quantité d’eau et de lessive à utiliser. Pour les seniors plus modernes, ces machines peuvent même se contrôler à distance depuis un smartphone ou une tablette.

Demander de l’aide

C'est une évidence : faire appel à une femme de ménage à domicile est une excellente solution pour vivre dans une maison propre sans se fatiguer. En vieillissant, il devient plus difficile voire même dangereux de nettoyer le sol, de déplacer des meubles pour faire les poussières ou de nettoyer sa baignoire.

Les choses se font assez simplement, un premier rendez-vous permet de fixer les attentes. Une femme de ménage peut intervenir de façon régulière au domicile d’un senior ou pour une prestation ponctuelle. Elle peut s’occuper de la vaisselle, du linge, de l’entretien de la cuisine, des vitres, du rangement des pièces… C’est un véritable service sur mesure qui est proposé pour répondre aux besoins de la personne qui en fait la demande.

Elaborer un planning

L’organisation n’est pas réservée qu’aux personnes qui travaillent, les seniors aussi peuvent en avoir besoin. Même s’ils ont plus de temps que les autres, il est essentiel de prévoir un planning des tâches ménagères. Il est plus facile de respecter quelque chose si cela est écrit et consultable facilement.

Le lundi peut, par exemple, être consacré à la lessive et le mercredi au repassage. Respecter ce planning permet de conserver une maison bien entretenue et aide même les seniors à se repérer dans le temps.

Attention : Il est inutile de dédier des journées entières au ménage. En effet, cela serait plutôt décourageant qu’autre chose… En revanche, il faut prévoir un ou deux jours de repos par semaine. Des journées où il ne faut pas penser au ménage mais profiter de son temps libre pour profiter pleinement de sa retraite.

Il est parfois difficile de continuer à faire correctement les tâches ménagères lorsque les années passent et que le corps est marqué par les signes du temps. Ces différentes astuces, qui s'adressent plus particulièrement aux seniors, aident à conserver une maison propre et bien entretenue.