Il est temps de tailler vos rosiers en septembre, voici exactement comment faire

Pourquoi tailler en septembre ?

La taille de septembre est principalement une taille d'entretien. Elle permet d'éliminer les fleurs fanées et les branches mortes, tout en stimulant une dernière vague de floraison avant l'arrivée de l'hiver. Elle aide aussi à maintenir la forme du rosier et à prévenir la propagation des maladies.

Attention : Une taille trop sévère peut stimuler des pousses fragiles qui risquent de ne pas survivre aux premières gelées .

En particulier pour les rosiers remontants, la taille de septembre permet de favoriser la production de nouvelles fleurs tout en évitant que la plante ne s'épuise inutilement à entretenir des tiges malades ou trop longues​.

Comment bien tailler vos rosiers ?

Avant de commencer, choisissez une journée sèche pour réduire les risques de maladies. Un bon sécateur propre et affûté est essentiel pour des coupes nettes et précises. Voici les étapes à suivre :

Supprimez les fleurs fanées : Coupez-les juste au-dessus du premier bourgeon orienté vers l'extérieur. Cela encouragera une nouvelle floraison et améliorera la forme globale du rosier​ . Retirez les branches mortes ou malades : Coupez-les à environ 5 mm au-dessus d'un bourgeon sain pour éviter que des infections ne se propagent à la plante. Profitez-en pour aérer le cœur du rosier en retirant les branches qui se croisent​ . Réduisez les branches trop longues : Taillez environ un tiers des tiges trop longues. Cela permet de limiter les dégâts potentiels causés par les vents d'automne, surtout sur les rosiers grimpants ou à tiges hautes​ . Nettoyez la base du rosier : Enlevez les feuilles mortes et malades au pied de la plante. Ce geste simple limite la prolifération de champignons et autres maladies​ .

Notre conseil : Désinfecter soigneusement votre sécateur avant chaque utilisation. Cela permet de prévenir la propagation de maladies entre les plantes. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool à 90° ou un désinfectant pour jardinage pour nettoyer les lames avant chaque coupe.

Et après la taille ?

Une fois la taille effectuée, il est temps de penser à l'arrosage et à la fertilisation. Apportez un engrais spécial rosier, riche en potassium, pour renforcer les plantes avant l'hiver. Arrosez suffisamment pour permettre une bonne absorption des nutriments​.

Si vous êtes dans une région sujette aux gelées précoces, vous pouvez également buter les pieds de vos rosiers avec de la terre pour protéger les racines et les jeunes pousses. Cette méthode permet de préserver la plante des éventuels dégâts causés par le froid​.

Attention aux erreurs

La plus grande erreur serait de trop tailler en septembre. Si vous taillez sévèrement, vous risquez de stimuler des jeunes pousses qui seront trop fragiles pour survivre à l’hiver. Rappelez-vous qu'en septembre, il s'agit avant tout d'une taille d'entretien, et non de préparation à une nouvelle floraison abondante comme au printemps​.

En respectant ces conseils, vos rosiers seront non seulement prêts à offrir une dernière belle floraison automnale, mais surtout à passer l'hiver en bonne santé.