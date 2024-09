Un jardin fleuri en hiver : plantez dès maintenant ces petites fleurs multicolores pour une floraison d’octobre à mai

L’hiver n’est pas forcément synonyme de morosité au jardin ! En choisissant les bonnes variétés de fleurs, vous pouvez aisément colorer vos parterres, jardinières et bordures même pendant les mois les plus froids. Parmi les champions de la floraison hivernale, les pensées se démarquent par leur résistance et leurs couleurs éclatantes. Voici comment planter et entretenir ces petites fleurs pour un jardin fleuri d’octobre à mai.