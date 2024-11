L’astuce magique pour faire pousser une menthe luxuriante, en pot ou au jardin, sans effort !

La menthe est l’une des herbes aromatiques les plus faciles à cultiver et les plus indispensables en cuisine. Parfaite pour relever des plats, agrémenter des boissons ou préparer des infusions, elle est également réputée pour ses propriétés médicinales. Mais saviez-vous que, avec quelques astuces simples, vous pouvez obtenir une menthe luxuriante, que ce soit en pot ou en pleine terre, sans trop de travail ? Voici un guide détaillé pour faire de votre menthe la reine de votre jardin ou balcon.