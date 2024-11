Le guide infaillible pour garder vos courges fraîches et savoureuses jusqu’au printemps

Les courges, avec leur goût doux et leur chair généreuse, sont les reines de nos cuisines automnales et hivernales. Mais saviez-vous qu’avec quelques astuces simples, vous pouvez les conserver plusieurs mois sans qu’elles ne se gâtent ? Entières ou entamées, chaque type de conservation a ses règles. Dans cet article, découvrez toutes les méthodes pour prolonger la fraîcheur et la saveur de vos courges jusqu’au printemps.