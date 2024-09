Le saviez-vous ? Ces fleurs très faciles à cultiver sont aussi comestibles !

Comment consommer les pensées ?

Les pensées sont parfaites pour décorer vos plats, notamment les salades et desserts. Elles apportent une note colorée et subtilement florale. Voici quelques idées simples :

Salades et crudités : Ajoutez-les au dernier moment sur vos salades de jeunes pousses pour un effet visuel impressionnant.

: Ajoutez-les au dernier moment sur vos salades de jeunes pousses pour un effet visuel impressionnant. Glaçons fleuris : Pour surprendre vos invités, enfermez une pensée dans un glaçon, idéal pour accompagner des cocktails​ .

: Pour surprendre vos invités, enfermez une pensée dans un glaçon, idéal pour accompagner des cocktails​ Desserts : Les fleurs de pensées peuvent être cristallisées pour décorer des gâteaux, ou même infusées dans une crème ou un sirop​ .

Bon à savoir : Pour une meilleure dégustation, retirez toujours le pédoncule des fleurs, qui peut avoir un goût amer​ .

Les bienfaits des pensées

Au-delà de leur apparence, les pensées offrent aussi quelques avantages pour la santé. Elles sont diurétiques, aident à éliminer les toxines et peuvent même être consommées en infusion pour apaiser l’esprit. Elles sont aussi riches en vitamines et antioxydants, ce qui en fait un ajout nutritif à votre alimentation​.

Les vertus médicinales des pensées

Les pensées ne sont pas seulement décoratives et comestibles, elles possèdent également des vertus médicinales reconnues. Dans la tradition populaire, la pensée sauvage (Viola tricolor), proche cousine des variétés cultivées, est utilisée depuis des siècles pour traiter divers maux. Voici quelques-uns de ses bienfaits :

Propriétés anti-inflammatoires : Les pensées sont connues pour aider à apaiser les affections cutanées telles que l'eczéma, l'acné ou les éruptions cutanées. Elles contiennent des composés qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la cicatrisation​ .

: Les pensées sont connues pour aider à apaiser les affections cutanées telles que l'eczéma, l'acné ou les éruptions cutanées. Elles contiennent des composés qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la cicatrisation​ Effet diurétique : Les infusions de pensées sont réputées pour leurs propriétés diurétiques, aidant à éliminer les toxines par les voies urinaires. Cela les rend utiles pour purifier l'organisme et favoriser le bon fonctionnement des reins​ .

: Les infusions de pensées sont réputées pour leurs propriétés diurétiques, aidant à éliminer les toxines par les voies urinaires. Cela les rend utiles pour purifier l'organisme et favoriser le bon fonctionnement des reins​ Apaisement des troubles respiratoires : Traditionnellement, les pensées étaient également utilisées en phytothérapie pour calmer les affections respiratoires légères, telles que la toux ou les bronchites légères, grâce à leurs propriétés expectorantes et adoucissantes​ .

Vous pouvez consommer les pensées sous forme d’infusions ou de décoctions, ou encore appliquer leurs extraits sur la peau pour profiter de leurs bienfaits apaisants et cicatrisants.

Attention : N’utilisez que des fleurs non traitées et consultez un professionnel avant tout usage thérapeutique.

Quelques anecdotes culinaires

Saviez-vous que certaines variétés de pensées, comme la Viola wittrockiana ‘Tasty F1’, sont spécifiquement sélectionnées pour leurs qualités gustatives ? Il est donc possible de cultiver des pensées non seulement pour leur beauté mais aussi pour les saveurs qu’elles peuvent apporter à vos plats. En plus, les pensées peuvent se ressemer toutes seules dans votre jardin, rendant leur culture encore plus simple sur le long terme !

Alors, la prochaine fois que vous passez dans votre jardin et que vous admirez ces petites fleurs colorées, rappelez-vous qu’elles peuvent aussi être une jolie touche gourmande pour vos créations culinaires.