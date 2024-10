La méthode de compostage pour les citadins qui fait fureur : ‘Bokashi’ pour transformer vos déchets en engrais, même en appartement !

Pourquoi le Bokashi séduit autant les citadins ?

Si vous vivez en ville, le manque d’espace pour un compost traditionnel est un vrai problème. Ajouter à cela les mauvaises odeurs et les nuisibles, et le compostage peut vite sembler compliqué, voire impossible. Le Bokashi, lui, est parfaitement adapté aux citadins grâce à son processus unique de fermentation.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent de l’espace, du temps et une gestion constante, le Bokashi est rapide, inodore et compact. En seulement 10 à 14 jours, il transforme vos déchets de cuisine en pré-compost que vous pouvez utiliser pour enrichir la terre de vos plantes, sans avoir besoin d’un jardin.

Un compostage sans odeur : le rêve des citadins

L’une des plus grandes craintes des citadins lorsqu’ils pensent au compostage, c’est bien sûr les mauvaises odeurs. Et on ne peut pas leur en vouloir ! Mais avec le Bokashi, fini les désagréments olfactifs.

Grâce à un processus de fermentation anaérobie (sans oxygène), les déchets se décomposent en fermentant, un peu comme des cornichons dans un bocal. Il suffit d’avoir un seau hermétique et d’utiliser du son de Bokashi, un mélange de micro-organismes qui accélère la fermentation. Résultat ? Une fermentation maîtrisée et un environnement sans mauvaises odeurs.

Comment fonctionne le Bokashi ? Découvrez la simplicité de la méthode

Le processus du Bokashi est à la fois simple et efficace. Pas besoin de retourner votre compost ou d’attendre des mois pour obtenir un engrais. Voici comment cela fonctionne :

Rassemblez vos déchets : Épluchures de légumes, coquilles d'œufs, restes de repas, voire même les déchets carnés comme les os ou les restes de viande, qui sont d’habitude bannis du compost traditionnel. Tout est bienvenu ! Ajoutez une couche de son de Bokashi : Après avoir déposé vos déchets dans le seau, saupoudrez-les généreusement avec du son de Bokashi. Ce son contient des micro-organismes spécifiques qui vont lancer le processus de fermentation. Tassez et scellez : Tassez les déchets pour éviter les poches d’air et fermez hermétiquement le seau. Cela crée un environnement anaérobie idéal pour la fermentation. Laissez fermenter : Après 10 à 14 jours de fermentation, vos déchets sont "pré-compostés". Ils n’ont pas encore l’aspect du compost final, mais ils sont prêts à être enfouis dans la terre ou ajoutés à un compost traditionnel pour se décomposer complètement. Récupérez le "bokashi tea" : Pendant le processus, un liquide riche en nutriments appelé "bokashi tea" est produit. Vous pouvez le récupérer via le robinet du seau et l'utiliser comme engrais liquide pour vos plantes d’intérieur ou d’extérieur.

Le processus Bokashi

Étape Description Durée estimée Rassembler les déchets Tous les types de déchets de cuisine sont acceptés. Quotidien Ajouter du son de Bokashi Saupoudrez chaque couche de déchets avec du son Bokashi. Après chaque ajout de déchets Fermer le seau Scellez bien pour maintenir un environnement sans oxygène. 10 à 14 jours Drainer le "bokashi tea" Récupérez le liquide pour fertiliser vos plantes. Tous les 2-3 jours Enfouir ou composter Enterrez ou ajoutez à un compost traditionnel. Après 2 semaines

Quelques astuces pour tirer le meilleur parti de votre Bokashi

1. Coupez vos déchets en petits morceaux

Plus les morceaux sont petits, plus la fermentation sera rapide et efficace. Les gros os et restes durs peuvent aussi être fermentés, mais ils prendront plus de temps à se décomposer une fois enfouis dans la terre.

2. Utilisez le bokashi tea avec précaution

Ce liquide est extrêmement concentré. Il est recommandé de le diluer à 1:100 avant de l'utiliser pour arroser vos plantes. Trop concentré, il pourrait brûler les racines.

3. Placez votre seau dans un endroit frais

Assurez-vous que votre seau Bokashi reste à l'abri du soleil direct et dans un endroit frais. La chaleur excessive peut accélérer le processus, mais risque aussi de déséquilibrer la fermentation.

En appartement, que faire du compost Bokashi ?

Une fois que vos déchets sont fermentés, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous avez un balcon, vous pouvez directement enfouir le compost dans des pots de fleurs ou jardinières. Le pré-compost de Bokashi est un véritable boost pour vos plantes, riche en micro-organismes bénéfiques.

Bon à savoir : Si vous n’avez pas de plantes ou d’espace extérieur, renseignez-vous auprès des points de collecte de compost de votre ville. Certaines communes commencent à proposer des services de collecte pour les citadins.

Pourquoi adopter le Bokashi dès aujourd'hui ?

Si vous êtes en quête d'une solution pour réduire vos déchets tout en contribuant positivement à l’environnement, le Bokashi est la méthode de compostage parfaite pour les citadins. Elle vous permet de composter facilement vos déchets de cuisine, même dans un petit appartement, tout en produisant un engrais naturel pour vos plantes.

Écologique, pratique et sans odeur, le Bokashi s’impose aujourd'hui comme une alternative au compostage traditionnel. Alors, pourquoi ne pas l’essayer dès maintenant ?