A quel moment récolter les olives de votre olivier et comment les préparer à la maison en 3 étapes simples ?

Vous avez la chance de posséder un olivier dans votre jardin et il commence à produire des olives ? Quelle satisfaction de pouvoir les récolter et surtout de les préparer vous-même à la maison ! Mais, avant de croquer dans ces petites merveilles, il y a quelques étapes à respecter pour transformer vos olives brutes en délices que vous pourrez savourer pendant des mois. Dans cet article, je vous explique en trois étapes simples et accessibles comment préparer vos olives maison.