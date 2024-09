Pommier et poirier : il est grand temps de tailler ces deux arbres fruitiers pour augmenter la récolte

Si vous souhaitez profiter de belles récoltes l’année prochaine, le mois de septembre est idéal pour la taille de vos pommiers et poiriers. Un coup de sécateur bien placé en cette saison stimule la croissance, améliore la fructification et maintient vos arbres en bonne santé. Mais pourquoi tailler maintenant ? Et comment s’y prendre ? Découvrez ici tous les conseils pour maîtriser cet art essentiel du jardinage.