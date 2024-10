Quel est objet du quotidien que les touristes nord-américains trouvent si déroutant en Europe ?

Une directive européenne pour réduire les déchets plastiques

Depuis le 3 juillet 2024, les bouteilles et briques jetables vendues en Europe doivent être équipées de bouchons attachés, en application d’une directive de 2019 de l’Union européenne visant à lutter contre les déchets plastiques dans la nature. Cette mesure est conçue pour garantir que le bouchon reste solidaire de la bouteille, afin de faciliter le recyclage des deux éléments ensemble et de minimiser les déchets plastiques dispersés dans l’environnement.

Objectifs de la directive :

Objectif Explication Réduction des déchets plastiques Éviter que les bouchons finissent dans la nature Amélioration du recyclage Faciliter le recyclage en gardant le bouchon solidaire de la bouteille Responsabilité écologique Encourager les entreprises à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement

Un "choc culturel" pour les touristes nord-américains

Pour beaucoup de touristes nord-américains, ce bouchon attaché s’est avéré être une expérience surprenante, voire un "choc culturel". Habitués à des bouteilles où le bouchon se retire complètement, certains ont vécu des moments d'inconfort en essayant de s’adapter à cette nouveauté.

Lors de son séjour à Rome, Abby Gendell, une jeune touriste new-yorkaise, a exprimé sa surprise en découvrant ce bouchon qui reste fixé à la bouteille, le trouvant gênant lorsqu’elle essayait de boire. "Je ne comprends pas pourquoi ça touche mon visage", a-t-elle expliqué.

Malcolm McKie, un touriste canadien, a également évoqué une expérience similaire lors de son séjour à Londres. Le bouchon attaché, selon lui, rendait l’expérience de boire "plus compliquée" et provoquait parfois des gouttes qui finissaient sur sa barbe. Il a même comparé cette expérience à celle des pailles en papier, une autre initiative écologique qui peut dérouter les non-habitués.

Pourquoi ces réactions contrastées ?

Les réactions contrastées s’expliquent en grande partie par les différences d’habitudes culturelles et le sentiment de gêne que cette nouveauté peut provoquer. Voici quelques aspects spécifiques qui contribuent au sentiment d'inconfort chez certains consommateurs :

Gêne pour boire : Le bouchon attaché se place souvent au niveau du visage ou des lèvres, ce qui peut rendre la consommation moins naturelle et plus gênante, surtout lorsque l’on n’y est pas habitué.

: Le bouchon attaché se place souvent au niveau du visage ou des lèvres, ce qui peut rendre la consommation moins naturelle et plus gênante, surtout lorsque l’on n’y est pas habitué. Habitude du bouchon détachable : En Amérique du Nord, il est courant de retirer complètement le bouchon avant de boire, ce qui donne une sensation de liberté de mouvement que le bouchon attaché limite.

: En Amérique du Nord, il est courant de retirer complètement le bouchon avant de boire, ce qui donne une sensation de liberté de mouvement que le bouchon attaché limite. Adaptation difficile : Comme pour les pailles en papier, l’adoption de nouvelles pratiques écologiques demande un temps d'adaptation.

Pour certains, cette initiative de l’Union européenne est comparable à la découverte d’un bidet dans les salles de bains européennes, ou même à la conduite à gauche en Angleterre : des éléments qui paraissent naturels aux résidents locaux, mais qui demandent un effort d’adaptation pour les visiteurs étrangers.

Les avantages pratiques du bouchon attaché

Malgré les plaintes, plusieurs consommateurs apprécient la praticité du bouchon attaché. Nathan Baschez, un entrepreneur californien, raconte avoir trouvé un certain avantage à ce système lors de son voyage en Espagne : il pouvait boire tout en marchant avec son enfant sans risquer de perdre le bouchon, un souci fréquent avec les bouteilles traditionnelles.

De plus, Coca-Cola a noté dans un communiqué que les retours étaient généralement positifs une fois que les consommateurs comprenaient l’objectif environnemental de cette initiative. En apprenant que le bouchon attaché vise à limiter les déchets plastiques, beaucoup ont accepté cette nouvelle norme comme un petit geste pour la planète.

Vers une adoption mondiale ?

Pour l’instant, l’Union européenne est l’une des premières régions à imposer l’utilisation de bouchons attachés sur les bouteilles jetables, mais cette innovation pourrait gagner d’autres marchés dans les années à venir. Coca-Cola a confirmé qu’elle évalue l’introduction des bouchons attachés dans d’autres pays en fonction des réactions des consommateurs européens.

D’autres grands groupes, comme Nestlé et PepsiCo, restent quant à eux plus réservés quant à l’expansion de cette innovation, attendant de voir comment elle sera accueillie à plus grande échelle.