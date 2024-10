À quelle date tailler son buis pour un feuillage dense qui résiste à la pyrale ?

Tailler son buis est bien plus qu’une simple question d’esthétique. La taille régulière de cet arbuste permet de maintenir un feuillage dense et, surtout, de le rendre plus résistant aux attaques de la pyrale, un ravageur qui fait des ravages dans de nombreux jardins. Alors, à quelle date faut-il tailler son buis pour profiter d’un feuillage dense et bien structuré, tout en minimisant les risques de maladies et de ravageurs ? Découvrez les conseils essentiels pour bien entretenir votre buis.