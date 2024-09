Les aménagements possibles sur la baignoire

Les salles de bains, surtout dans les constructions anciennes, sont souvent équipées d’une baignoire. Si cet équipement se révèle pratique pour prendre des bains et se détendre lorsque l’on est jeune, il perd de son utilité ensuite et devient même risqué. En effet, passé un certain âge, monter dans une baignoire devient pénible. Des solutions existent pour sécuriser la baignoire.

La modification de la baignoire

Pour éviter de réaliser de gros travaux, il est possible de créer une ouverture directement dans la baignoire. Lorsque l’ouverture est faite, il est envisageable de poser une porte étanche ou un portillon anti-éclaboussures. Il suffit de découper une partie de la structure de la baignoire puis d’installer le portillon ou la porte.

Avec le portillon, un senior pourra prendre une douche dans sa baignoire sans passer par de lourds travaux. Avec la porte, la baignoire pourra toujours être utilisée pour prendre des bains.

Le remplacement de la baignoire

Autre solution : remplacer sa baignoire par une douche sécurisée. Avec une douche à la place de la baignoire, le risque de chute est considérablement réduit. Les douches à l’italienne sont conseillée car elles sont de plain-pied ce qui signifie qu’elles conviennent aux personnes à mobilité réduite. L’installation est plutôt facile et rapide.

L’installation d’une cabine de douche adaptée aux seniors est possible. Celle-ci est équipée d’un receveur plat pour limiter le risque de chute et généralement dotée d’équipements de sécurité.

L’avantage de la douche par rapport à la baignoire est le gain de place. L’espace récupéré pourra être exploité pour mettre une chaise ou un autre équipement plus utile à un senior. De plus, la douche permet de faire des économies d’eau ce qui n’est pas négligeable.

L’ajout d’éléments de sécurité et de confort

Dans la baignoire après modification ou dans la nouvelle douche, des éléments de sécurité et de confort sont les bienvenus pour un senior.

Parmi ceux-ci, le siège de douche est incontournable. Il peut être fixe ou bien rabattable et avec ou sans dossier. Son avantage est qu’il donne la possibilité à un senior de pouvoir s’asseoir pour prendre sa douche. Arrivé à un certain âge, la station debout devient pénible. Le siège est alors la solution idéale.

Les barres d’appui et de maintien s’affichent également comme indispensables puisqu’elles permettent d’entrer et de sortir facilement dans la baignoire ou la douche en offrant un appui stable. Elles peuvent être fixées à différents endroits de la salle de bains pour aider un senior à se déplacer.

Le banc de transfert est très apprécié. Il s’installe sur les bords de la baignoire et évitent ainsi à un senior d’enjamber la paroi. Il suffit de s’asseoir sur le banc puis de pivoter les jambes pour entrer et sortir de la baignoire.

Si ce n’est pas déjà fait, l’ajout d’un tapis antidérapant est fortement recommandé. Cet accessoire réduit le risque de glissades et de chutes.

Faire installer des toilettes adaptées

Pour une personne âgée, les toilettes peuvent devenir plus difficiles à utiliser car elles sont basses et un effort est requis pour se baisser puis se relever. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de les surélever et de poser un abattant adapté. Un équipement moins onéreux qu’un réhausseur à fixer directement sur la cuvette des toilettes.

Pour un niveau de sécurité maximal, il est préférable d’installer des barres d’appui à proximité des toilettes.

Éviter les risques de brûlures

Prendre de l’âge c’est aussi perdre de la force et, de ce fait, les robinets d’eau froide et d’eau chaude peuvent devenir difficiles à tourner. Certains modèles sont bien plus faciles à utiliser pour un senior. C’est le cas du mitigeur car il permet de régler avec précision la température de l’eau.

Par ailleurs, des protections peuvent être installées sur la robinetterie et les tuyaux d’eau chaude pour éviter les brûlures. Il ne faut pas hésiter à baisser le thermostat du chauffe-eau ou de la chaudière de quelques degrés en ce sens.

Installer un bon éclairage

Les personnes âgées sont souvent touchées par une perte de vision. C’est pour cela qu’il faut un éclairage optimal dans la salle de bains. Celui-ci ne doit être ni trop puissant pour ne pas risquer l’aveuglement, ni trop faible pour assurer une visibilité suffisante. L’ajout de veilleuses est conseillé pour sécuriser les déplacements durant la nuit.

Un senior a tout intérêt à sécuriser sa salle de bains grâce à des équipements adaptés et pensés pour son confort. La baignoire, l’élément le plus à risque, doit être modifiée ou remplacée pour garantir une utilisation sans danger.