La technique du carton ondulé : l’astuce secrète pour protéger vos plantes des gelées hivernales tout en enrichissant le sol

Si vous cherchez une solution à la fois économique, écologique et simple pour protéger vos plantes du froid tout en améliorant la qualité de votre sol, ne cherchez plus : le carton ondulé est l’allié inattendu de votre jardin ! En plus d’offrir une isolation thermique naturelle contre les gelées, cette méthode permet de créer un paillage qui se décompose avec le temps, enrichissant la terre en matières organiques.