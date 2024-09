Quelle est cette technique des jardiniers pour démultiplier vos plantes et éviter d’en acheter (et non, ce n’est pas le bouturage)

Qu'est-ce que le marcottage, et pourquoi fait-il des merveilles ?

Le marcottage, contrairement au bouturage qui demande de couper une branche pour la faire raciner, laisse la branche attachée à la plante mère pendant tout le processus. Résultat ? La branche continue de recevoir les nutriments de la plante, ce qui facilite grandement l’enracinement.

Pas de stress pour la plante, pas d'inquiétude pour vous. Cette technique fonctionne à merveille pour de nombreuses plantes, des arbustes comme les framboisiers aux plantes grimpantes comme le jasmin.

Pourquoi cette méthode surpasse le bouturage ?

Soyons clairs : le bouturage fonctionne, mais il n'est pas toujours simple. Il peut demander beaucoup de patience, et toutes les plantes ne s'enracinent pas aussi facilement. Le marcottage, lui, offre un taux de réussite bien plus élevé, surtout pour les plantes capricieuses ou ligneuses qui ne répondent pas bien au bouturage. De plus, vous n'avez besoin ni d'hormones de bouturage, ni de techniques spéciales. Tout se fait naturellement.

Imaginez un jardin rempli de rhododendrons, d’hortensias ou encore de vigne vierge… Tout ça, simplement en utilisant le marcottage. Une méthode ancestrale, souvent oubliée, mais redoutablement efficace.

Comment pratiquer le marcottage chez vous ?

Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin d'outils sophistiqués ni de connaissances techniques poussées pour réussir le marcottage. Voici comment vous y prendre :

1. Choisir la bonne plante

Avant toute chose, vérifiez si votre plante se prête au marcottage. Parmi les plus faciles à marcotter, on trouve les hortensias, les rosiers, les vignes, et même certains arbres fruitiers comme les figuiers.

2. Repérer une branche saine

Sélectionnez une branche souple, mais vigoureuse, que vous pouvez plier vers le sol sans qu’elle casse. C'est l'une des étapes les plus importantes ! La branche doit être en bonne santé pour que le marcottage fonctionne.

3. Enterrer la branche

Creusez un petit trou d'environ 10 à 15 cm de profondeur. Pliez la branche vers le sol, puis enterrez-en une section, en laissant l’extrémité ressortir du sol. Petite astuce : Si la branche a tendance à remonter, utilisez un petit crochet ou une pierre pour la maintenir en place.

4. Patience, patience...

Ensuite, laissez la magie opérer. Selon la plante et les conditions, les racines peuvent commencer à se former en quelques semaines à quelques mois. Vous saurez que c’est le bon moment pour séparer la nouvelle plante de la plante mère lorsqu’elle montre des signes de croissance indépendante (nouveaux bourgeons, feuilles vigoureuses).

5. Repiquer la nouvelle plante

Une fois les racines bien développées, coupez la branche qui relie la nouvelle plante à la plante mère, et repiquez-la à son nouvel emplacement dans votre jardin. Bravo ! Vous venez de multiplier vos plantes sans rien dépenser.

Les autres techniques de marcottage : des options pour chaque type de plante

Le marcottage ne se limite pas à une seule méthode. En fonction des plantes que vous souhaitez multiplier et de leur structure, il existe plusieurs variantes de cette technique. Voici un tour d'horizon des principales méthodes de marcottage, adaptées à différents types de plantes et situations.

1. Le marcottage en butte : idéal pour les plantes ligneuses

Le marcottage en butte est idéal pour les plantes ligneuses comme les groseilliers, les cassissiers ou encore les rosiers. Il s'agit de recouvrir la base de la plante mère avec du terreau ou du compost en formant une butte, ce qui incite les jeunes tiges à développer des racines.

Comment faire ?

En automne, taillez votre plante pour encourager de nouvelles pousses à la base. Recouvrez ces jeunes pousses avec du terreau et attendez le printemps suivant. Une fois enracinées, les nouvelles pousses peuvent être séparées de la plante mère et replantées.

2. Le marcottage aérien : pour les plantes d'intérieur et les branches rigides

Certaines plantes ne peuvent pas être pliées vers le sol, comme les arbres fruitiers ou certaines plantes d’intérieur. Pour elles, le marcottage aérien est une solution idéale. Cette méthode consiste à entailler une branche, à appliquer un substrat humide (comme de la mousse) autour de l'entaille, puis à envelopper le tout avec un film plastique pour maintenir l’humidité.

En quelques semaines, des racines se développent à l’endroit de l’entaille. Une fois que les racines sont suffisamment formées, vous pouvez couper la branche sous la zone racinée et replanter votre nouvelle plante.

3. Le marcottage serpenté : pour les plantes rampantes

Le marcottage serpenté est parfait pour les plantes grimpantes ou rampantes qui ont de longues tiges flexibles, comme le lierre ou les fraisiers. Ici, il s'agit de faire serpenter une longue tige au sol et de l'enterrer à plusieurs endroits le long de sa longueur, tout en laissant les extrémités sortir de terre.

Les avantages insoupçonnés du marcottage

Le marcottage est non seulement efficace, mais il présente aussi de nombreux avantages pour tout jardinier, qu'il soit novice ou expérimenté.

Une méthode naturelle et écologique

Contrairement à d'autres techniques de multiplication qui peuvent nécessiter des engrais ou des hormones de bouturage, le marcottage est entièrement naturel. Vous pouvez propager vos plantes sans produits chimiques, en restant fidèle à une approche éco-responsable du jardinage.

Zéro coût, mais un jardin luxuriant

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez rien à acheter. Pas de nouveaux plants, pas d’équipements coûteux. Le marcottage vous permet de multiplier vos plantes existantes sans dépenser un centime. Vous maximisez donc votre jardin avec ce que vous avez déjà, tout en économisant sur le budget plantes !

Adapté aux plantes difficiles

Certaines plantes, comme les rosiers anciens, les clématites ou encore les azalées, peuvent être très difficiles à bouturer. Grâce au marcottage, vous pouvez multiplier ces plantes délicates avec un taux de réussite bien supérieur. Une aubaine pour les jardiniers amoureux des plantes rares ou exotiques.

Un jardin luxuriant sans effort

En résumé, le marcottage est une technique simple, efficace et économique qui permet de multiplier une grande variété de plantes dans votre jardin. Que vous soyez débutant ou jardinier expérimenté, vous pouvez utiliser cette méthode pour agrandir facilement votre collection de plantes sans jamais retourner en pépinière.

Alors, la prochaine fois que vous passez devant une jardinerie, rappelez-vous que vous n'avez plus besoin d'acheter de nouveaux plants. Avec le marcottage, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main pour transformer votre jardin en véritable oasis verdoyante. N’est-ce pas l’astuce secrète que tout jardinier rêve de découvrir ?

Alors, prêts à essayer cette technique ? Votre jardin vous remerciera.