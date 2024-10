Vous avez des trous dans votre jardin ? Vous abritez surement l’un de ces petits animaux sans le savoir !

Ces petits trous discrets dans votre jardin peuvent être l'œuvre des abeilles fouisseuses ou des guêpes solitaires. Ces insectes creusent la terre pour y pondre leurs œufs. Elles sont bénéfiques pour l'écosystème puisqu’elles se nourrissent d'insectes nuisibles, comme les chenilles.

Bien qu'elles puissent paraître intimidantes, ces guêpes ne sont pas agressives envers les humains, sauf si elles se sentent menacées.

Si vous avez des guêpes fouisseuses, n'intervenez pas, elles s'attaquent naturellement aux parasites. Pour les éloigner, préférez tondre votre pelouse un peu plus haute.

Les pies et pics sont également coupables de petits trous dans votre gazon. En quête de larves et de vers, ils picorent la terre, laissant des cavités superficielles. Ces trous sont souvent disgracieux mais peu profonds.

Si vous découvrez des trous d’environ 6 cm de diamètre, avec de la terre remuée autour ou des galeries étroites, il y a fort à parier que vous abritez des campagnols ou souris. Ces rongeurs creusent pour trouver un abri et se nourrir de racines et de bulbes. Ils sont facilement identifiables par les dégâts qu'ils causent sur les plantations souterraines.

Notre conseil :

Protégez vos plantes et bulbes avec des grilles ou clôtures enterrées, et maintenez un jardin propre en enlevant les tas de branches et les cachettes potentielles.